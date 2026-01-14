Serradori gana la décima etapa del Dakar en autos, Al-Attiyah recupera el liderato

El francés Mathieu Serradori ganó la décima etapa del Rally Dakar en categoría de autos por delante del quíntuple ganador, el catarí Nasser Al-Attiyah, que recupera el liderato de la clasificación general, en la que otro francés ilustre, Sébastien Loeb, asciende al cuarto puesto.

Serradori y su copiloto, el también francés Loïc Manaudier, dieron un gran golpe con su auto del constructor sudafricano Century Racing, en una jornada con 420 kilómetros de especial entre el vivac Refugio y Bisha completados en 4 horas, 48 minutos y 27 segundos, según el organizador ASO en un comunicado.

Serradori se impone por delante del campeón Al-Attiyah y del nueve veces campeón del mundo de rallies, Loeb, ambos al volante de sus Dacia Sandriders.

La clasificación general provisional queda una vez más sacudida: el catarí recupera el primer puesto que el martes le había arrebatado el español Nani Roma con su Ford Raptor, que vuelve al tercer escalón.

Loeb, siempre en busca de su primera victoria final en el Dakar y tras haber sufrido mucho estos últimos días, termina tercero en la etapa junto a su copiloto y compatriota Edouard Boulanger.

Su Dacia asciende al cuarto puesto de la clasificación general, a 23 minutos de Al-Attiyah.