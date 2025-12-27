Serie del Caribe Jalisco 2026 oficializa su calendario

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), en coordinación con el Comité Organizador Jalisco 2026, dio a conocer de manera oficial el calendario de juegos de la 68.ª Serie del Caribe, evento que se celebrará del 1 al 7 de febrero de 2026.El torneo contará con la participación de los equipos campeones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, además de dos representativos de México: México Rojo, campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, y México Verde, subcampeón del mismo circuito.La jornada inaugural se disputará el domingo 1 de febrero. A las 1:00 de la tarde (hora del centro de México), México Verde enfrentará a Puerto Rico, mientras que a las 7:30 de la noche se celebrará el partido entre México Rojo y República Dominicana, precedido por la ceremonia de apertura del certamen. En esta fecha, el equipo de Panamá tendrá jornada de descanso.