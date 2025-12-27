Serie del Caribe Jalisco 2026 oficializa su calendario

La jornada inaugural se disputará el domingo 1 de febrero. A las 1:00 de la tarde (hora del centro de México), México Verde enfrentará a Puerto Rico, mientras que a las 7:30 de la noche se celebrará el partido entre México Rojo y República Dominicana, precedido por la ceremonia de apertura del certamen. En esta fecha, el equipo de Panamá tendrá jornada de descanso.

El torneo contará con la participación de los equipos campeones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, además de dos representativos de México: México Rojo, campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, y México Verde, subcampeón del mismo circuito.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), en coordinación con el Comité Organizador Jalisco 2026, dio a conocer de manera oficial el calendario de juegos de la 68.ª Serie del Caribe, evento que se celebrará del 1 al 7 de febrero de 2026.

La fase preliminar, bajo el formato de todos contra todos, se extenderá hasta el jueves 5 de febrero. Cada jornada incluirá dos encuentros diarios, programados a las 2:00 p.m. y a las 7:00 p.m., hora local. Para Puerto Rico y República Dominicana los partidos se jugarán a las 4:00 p m. y 9:00 p.m., respectivamente, y en Panamá una hora antes.

El lunes 2 la fecha comenzará con el enfrentamiento entre Puerto Rico y República Dominicana, seguido del duelo entre México Rojo y Panamá, jornada en la que México Verde tendrá descanso. El martes 3, Panamá se medirá ante México Verde en el primer turno, mientras que México Rojo y Puerto Rico lo harán en el segundo, correspondiendo descanso a República Dominicana.

Para el miércoles 4 de febrero, a primera hora, Panamá enfrentará a República Dominicana y posteriormente se disputará el compromiso entre México Verde y México Rojo, con descanso para Puerto Rico. La ronda clasificatoria concluirá el jueves 5, cuando Puerto Rico se mida ante Panamá a primera hora, seguido del encuentro entre República Dominicana y México Verde a segunda, mientras que México Rojo tendrá jornada libre.

Concluida la fase preliminar, los cuatro mejores equipos avanzan a la instancia de semifinales, programada para el viernes 6 de febrero, manteniéndose los horarios habituales. En el primer choque se enfrentarán el segundo y tercer lugar, mientras que en el segundo lo harán el primer y cuarto lugar.

En caso de que clasifique al menos un representativo de México a las semifinales, su compromiso se disputará en el horario nocturno. Si ambos equipos mexicanos avanzan a esta fase y deben enfrentarse entre sí, dicho encuentro se programará igualmente en el turno nocturno. En caso contrario, el representativo con mejor posición en la tabla de clasificación será asignado a ese horario. Cabe destacar que los horarios del certamen están establecidos conforme a la hora local de Guadalajara, la cual presenta una diferencia de dos horas respecto a República Dominicana y Puerto Rico, y de una hora con Panamá.

La Final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se celebrará el sábado 7 de febrero, a las 7:00 de la noche, con el enfrentamiento entre los equipos ganadores de las semifinales.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, con capacidad aproximada para 16,500 aficionados, sede de eventos internacionales como el Clásico Mundial de Béisbol 2017, el Premier12 2024 y la Serie del Caribe 2018, edición en la que el título fue conquistado por los Criollos de Caguas (Puerto Rico). (12:00 AM)

* Información de momentodeportivord.com