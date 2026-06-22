Serena Williams, un regreso en Wimbledon y varios interrogantes

Cuatro años después de haber abandonado el circuito, Serena Williams volverá a pisar el césped de Wimbledon en individual a los 44 años, un regreso bastante llamativo que acapara la actualidad del tenis pero que también suscita dudas sobre la capacidad competitiva de la estadounidense.

"Increíble", "mágico..." No faltaron los superlativos en las horas que siguieron a lo que se perfilaba desde hacía semanas, la invitación oficial de los organizadores de Wimbledon, cursada el domingo para el torneo de individuales a la leyenda de 23 títulos de Grand Slam, ya invitada en dobles para el Grand Slam londinense junto a su hermana Venus.

El entusiasmo que rodeó este anuncio vino acompañado de una gran incógnita: ¿qué podrá ofrecer Serena Williams sobre la pista? ¿Vuelve con la ambición de ganar el torneo o simplemente para reencontrarse con las sensaciones de la competición que tanto echaba de menos? ¿Para simplemente dar una buena imagen, para una operación de marketing?

-"Ni idea de qué esperar"-

La estadounidense no ha vuelto a disputar un partido de individuales en el circuito desde su eliminación en tercera ronda del US Open de 2022 ante Ajla Tomljanovic.

Una ausencia extremadamente larga que puede resultar un hándicap debido a lo exigente del circuito, algo que Serena conoce demasiado bien, tanto en el plano físico como en el mental.

Su regreso a principios de junio en dobles había suscitado inevitablemente esa emoción de volver a verla en individuales, pero quizá no tan pronto.

Por ahora solo ha disputado tres partidos de dobles: una victoria en Queen's junto a Victoria Mboko (antes de que la canadiense se lesionara) y dos partidos en Berlín con Karolina Muchova, con el pobre balance de una victoria y una derrota.

Escaso material para sacar grandes conclusiones.

"Jugar dobles, para ser totalmente honesto, no es un calentamiento para el singles, es totalmente diferente", estimó, por ejemplo, en su pódcast el ex número 1 británico Greg Rusedski, más bien dubitativo sobre este regreso.

"No tengo ni idea de qué esperar (...) Hay que ganar siete partidos en dos semanas en un Grand Slam. Ella ni siquiera tiene un torneo de preparación...", recordó el ex número 4 mundial.

Sin embargo, el pasado de Serena, su personalidad, su aura, no invitan a pensar precisamente en un regreso para hacer simple acto de presencia.

Unos días antes del anuncio de este regreso, su exentrenador, el muy mediático Patrick Mouratoglou, había asegurado en Instagram que, si ella volvía en individuales, no sería "para ser del montón, esa no es ella".

¿Volver a los 44 años, después de cuatro años fuera del circuito y tras haber dado a luz a su segunda hija?

"No, no tiene sentido... Pero es Serena. Ya ha hecho cosas increíbles en el pasado (...) Nada es imposible para Serena", añadió quien fuera su entrenador de 2012 a 2022.

- "Es valiente" -

Si vuelve, "es para intentar ganar el título", asegura por su parte a la AFP Stéphanie Foretz, antigua número 62 del mundo en 2003 y ahora entrenadora.

"Es valiente de su parte volver después de tantos años de ausencia. Es difícil saber si puede rendir o no. Pero si consigue ganar uno o dos partidos, la clave será la recuperación. Es mucho más complicado recuperarse a su edad", añadió la francesa.

Una cosa es segura: su aparición en Wimbledon ya se perfila como un momento histórico del tenis.

"Es bueno para el circuito de la WTA y es bueno para el tenis en todo el mundo", resumió Rusedski.