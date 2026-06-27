Sensaciones encontradas en Irán mientras espera conocer su futuro en el Mundial

En un vestíbulo decorado con los colores nacionales en Teherán, los aficionados iraníes vivieron una montaña rusa emocional el sábado a la hora del desayuno mientras veían el partido del Team Melli contra Egipto, saldado con un empate que no despeja dudas sobre el devenir de su aventura en el Mundial.

En el imponente centro cultural "Tehran Book Garden", estos aficionados recibiron una ducha de agua fría con el gol de los Faraones en el minuto 5.

Cinco minutos después, Irán tuvo la ocasión de empatar desde los once metros, pero el delantero Mehdi Taremi vio cómo el penal era desviado por el portero egipcio.

Finalmente fue el defensor Ramin Rezaeian quien logró igualar en el minuto 14, aprovechando un disparo rechazado por el guardameta de Egipto, desatando la alegría en Teherán.

"Creo de verdad que nuestro Team Melli, no se rindió después de encajar un gol y reaccionaron muy rápido", se enorgullecía en el descanso Amir, un estudiante de secundaria de 16 años.

- Toca esperar -

Dentro del abarrotado pabellón, decorado con banderas iraníes y retratos del antiguo guía supremo Ali Jamenei, asesinado en los primeros días de los bombardeos israeloestadounidenses de febrero, los clamores se oyen hasta el final del partido.

Cada ocasión de gol iraní, cada intervención defensiva exitosa da lugar a aplausos y la excitación va en aumento con el paso de los minutos, mientras algunos hinchas no dudan en permanecer de pie o ir y venir para desahogar la tensión.

Con el pitido final, poco antes de las 9H00 locales, la sala se sume en el silencio. Algunos aficionados se van a casa, otros se dirigen al trabajo.

"Nos hemos acostumbrado a vivir con arrepentimiento. Arrepentimiento sobre los últimos instantes, los instantes decisivos", suspira Amin, vendedor de automóviles de 33 años.

"Fue un buen partido, aunque no pudieron prepararse correctamente", añade, en referencia a las dificultades que atravesó el equipo iraní, especialmente con los visados. "Me habría gustado que jugaran todo el partido como los últimos cinco minutos", durante los cuales Irán multiplicó las ofensivas, agrega.

Para Mahsa Azad, ingeniera eléctrica, el resultado final no refleja el rendimiento de Irán. "¡Qué partido! Es realmente una lástima que no hayamos ganado. De verdad dieron lo mejor de sí", subraya. "Simplemente no conseguimos imponernos... así es el fútbol", lamenta.

Este empate deja a Irán en la tercera posición del Grupo G, por detrás de Bélgica y Egipto, que se han asegurado su clasificación para la siguiente fase de la competición.

El Team Melli, por su parte, sigue a la espera de los resultados de los seis últimos partidos de la fase de grupos, el sábado, para saber si podrá participar en la fase de eliminación directa.