Sengün y los Rockets se reivindican con triunfo en casa de los Thunder

Después de dos inesperados tropiezos, los Houston Rockets aprovecharon este sábado la baja de Shai Gilgeous-Alexander para derrotar a los campeones Oklahoma City Thunder por 112-106.

A continuación las escenas principales de esta jornada de la NBA:

- Una visita descafeinada -

El triunfo texano, impulsado con un triple doble de Alperen Sengün, abrió una jornada de 10 partidos de la NBA que incluía una visita de los Golden State Warriors a Los Angeles Lakers, descafeinada por las bajas de sus estrellas Stephen Curry y Luka Doncic.

Curry, con molestias en una rodilla, y Doncic, con un problema de isquiotibiales, quieren estar listos para ejercer como titulares en el Juego de las Estrellas del 15 de febrero en Los Ángeles.

Una baja ya segura en esa cita será Gilgeous-Alexander, el líder de los Thunder, por una lesión abdominal.

Los vigentes campeones mandaron parar esta semana al canadiense, Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato el año pasado, y este sábado lo pagaron con una segunda derrota seguida.

- Sin SGA, los Thunder encajan nueva derrota -

El pívot Chet Holmgren, próximo debutante en un All Star, quedó como único integrante del núcleo de los campeones, ya que el alero Jalen Williams vio el partido sentado junto a SGA.

Con 17 puntos y 14 rebotes de Holmgren, los Thunder llegaron a liderar por 15 puntos de ventaja antes de que los visitantes dieran un gran acelerón en el tercer cuarto gracias a su acierto desde la línea exterior, sumando 11 triples.

Kevin Durant, en otra visita a su antiguo equipo, logró 20 puntos para Houston y el alero Tari Eason fue otra pieza clave con 26 tantos y 5 triples.

Un ultramotivado Alperen Sengün registró 17 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, su segundo triple doble del curso, después de que fuera visiblemente señalado en la derrota del jueves ante los Hornets.

Sobre la misma pista, Durant le exigió un mayor esfuerzo defensivo a su compañero y en la sala de prensa el entrenador Ime Udoka también le envió un explícito mensaje.

"Encontramos nuestros lanzamientos y eso marcó la diferencia", señaló Durant tras la victoria.

"Necesitábamos esta victoria", recalcó el veterano líder de los Rockets, cuartos de la Conferencia Oeste con 32 victorias y 19 derrotas.

Los Thunder, de su lado, se mantienen en cabeza del sector (40-13) con cuatro victorias de ventaja ante los San Antonio Spurs, que recibían el sábado la visita de los Dallas Mavericks en otro pulso entre Victor Wembanyama y Cooper Flagg.

Los jóvenes fenómenos ya se vieron las caras el jueves en un triunfo de los Spurs que vio 29 puntos de Wembanyama por 32 de Flagg.

- Prioridad: terminar últimos -

En otro de los primeros partidos del sábado, los Brooklyn Nets vencieron 127-113 a los Washington Wizards en una plácida tarde en la que llegaron a dominar por 34 puntos de ventaja.

Los capitalinos, penúltimos del Este, se decantaron por reservar a sus titulares en esta visita a los Nets, antepenúltimos.

Ambos se cuentan entre el amplio grupo de equipos que priorizan terminar en el peor lugar posible de la clasificación para elegir lo más alto posible en el próximo Draft.

Con la obligación de satisfacer a su público, los Nets dominaron el juego desde un fulgurante primer cuarto que terminaron con ventaja de 46-20.

El alero Michael Porter Jr., al que muchos analistas daban por traspasado en el mercado que cerró el jueves, lideró a los Nets con 23 puntos.