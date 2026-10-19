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Selección Sub-17 de Futsal de Panamá verá acción en los JJOO Dakar 2026

Selección Sub-17 de Futsal de Panamá verá acción en los JJOO Dakar 2026
Cortesía | Partido de las selecciones de Futsal de Paraguay y Panamá. ROLANDO ZUNIGA
Redacción Web
19 de octubre de 2026

La Selección Sub-17 de Futsal de Panamá verá acción en la segunda edición del Torneo de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud de la FIFA, que se celebrarán en Dakar, Senegal, de próximo 1 al 12 de noviembre de este año.

La escuadra juvenil bajo el liderazgo de los entrenadores Alquis Alvarado y José Moreno lleva un periodo de dos meses de preparación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES.

La participación representa una oportunidad ideal para que los jugadores panameños se midan en el escenario internacional y sumen una experiencia valiosa para darle continuidad al proceso juvenil, quienes iniciaron en los pasados Juegos Suramericanos de la Juventud realizados el pasado mes de abril en Panamá.

El elenco Sub-17 tiene programado viajar rumbo a Senegal el próximo 27 de octubre para encarar la parte final de su preparación previo a su debut.

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En la fase de grupos, Panamá Sub-17 quedó ubicado en el Grupo A, junto al anfitrión Senegal, Argentina y Afganistán.

Panamá debutará el próximo lunes 2 de noviembre frente a la escuadra de Afganistán.

La fase de grupos y el desarrollo inicial de la competencia tendrán lugar en el Complejo Iba Mar Diop, mientras que las finales se disputarán en el Dakar Arena.

La edición de Dakar será la segunda ocasión en que el equipo panameño de futsal forme parte del programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, después de su debut en Buenos Aires, Argentina en el 2018.

A continuación, el listado de jugadores que se mantienen entrenando en el CAR de Pandeportes.

Eliab Caicedo Ala

George Campbell Portero

Jahzeel Tenorio Ala

Eliecer Díaz Ala

Irving Castillo Ala

Joel Saravia Pívot

Johan Quintero Ala

Jonathan Mendoza Portero

José Almoguea Cierre

Josue Als Ala

Michael Mosquera Cierre

Said Cañizales Cierre

Víctor Carrasco Ala

Yassik Herrera Pívot

Samuel González Pívot

Duan Ramírez Ala

Jesús Sousa Ala

Grupos y calendario

Los grupos del Torneo están divididos de la siguiente forma:

Grupo A: Senegal, Argentina, Panamá y Afganistán.

Grupo B: Portugal, Marruecos, Isla Salomón y Paraguay.

Calendario de Partidos

Panamá vs Afganistán

Lunes 2 de Noviembre

5:30 am (Hora Panamá)

Complejo Iba Mar Diop

Senegal vs Panamá

Miércoles 4 de noviembre

7:30 am (Hora Panamá)

Complejo Iba Mar Diop

Argentina vs Panamá

Sábado 7 de noviembre

5:30 am (Hora Panamá)

Dakar Arena

Semifinales

1ro A vs 2do B

1ro B vs 2do A

Lunes 9 de Noviembre

Partidos por medallas

Jueves 12 de Noviembre

* FUENTE: FEPAFUT

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