Segundo en el esprint de Malasia, Márquez da otro paso hacia su 8º título mundial

Segundo en la carrera esprint del sábado, el siete veces campeón mundial de MotoGP, el español Marc Márquez, incrementó aún más su ventaja en la lucha por una octava corona antes del GP de Malasia del domingo, aprovechando la ausencia de su rival Jorge Martín, baja por una fractura de muñeca.

Al término de la carrera de diez vueltas en el circuito de Sepang, sólo otro español, Pedro Acosta (KTM), superó al piloto catalán, que cuenta ahora con 19 puntos de ventaja (374 unidades en total) sobre el madrileño Martín, cuyo marcador está bloqueado en 355.

Este último, que se fracturó el radio de la muñeca derecha en Australia el sábado pasado y había sido declarado "apto" para los entrenamientos en Malasia, se retiró antes de la clasificación del sábado y reconoció que el título de 2026 estaba "ya perdido".

El piloto madrileño no había sumado ningún punto en Australia, ya que sufrió una fuerte caída en la carrera esprint en el circuito de Phillip Island y la prueba del GP australiano fue cancelada debido a un tiempo pésimo.

- Martín casi sin esperanzas -

"Por supuesto, el Mundial sigue en juego. Pero creo que ya no debo pensar en ello. Puede que todavía pueda ganarlo, pero para mí ya está perdido", admitió Martín ante los periodistas.

"Obviamente voy a luchar hasta el final", aseguró no obstante el madrileño de 28 años, campeón del mundo en MotoGP en 2024.

Martín deberá regresar a España para recuperarse y empezar a prepararse ya para el próximo GP de Catar del 6 al 8 de noviembre, ya que todo indica que finalmente habrá competición en ese país del Golfo a pesar de los conflictos en curso en Oriente Medio.

"Hemos decidido junto con los médicos no continuar", declaró al micrófono del organizador oficial de MotoGP el jefe de equipo de Aprilia, Paolo Bonora, reconociendo que Martín "no estaba en condiciones de apretar el frenado" con la mano derecha, mientras que el circuito de Sepang tiene más curvas hacia ese lado.

Entre los hermanos Márquez, fue el menor, Álex, quien salió desde la pole en la carrera esprint —y que hará lo mismo el domingo— por delante de su hermano mayor, Marc.

Pero el más joven de los Márquez se cayó y se deslizó de forma muy espectacular al perder el control de su Ducati del equipo Gresini en la tercera vuelta.

- Victoria de Acosta -

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) tomó entonces el mando antes de que Acosta se lo arrebatara, logrando así su segundo esprint del año, tras Tailandia.

Ogura terminó cuarto (seis puntos), por detrás del rival italiano de Márquez y Martín en el Campeonato, Marco Bezzecchi, con la otra Aprilia oficial (3º, siete puntos), Marc Márquez (2º, nueve puntos) y Acosta (1º, 12 puntos).

En la clasificación provisional, Márquez suma 374 puntos, Martín 355, Bezzecchi 322 y Acosta 275. Tras Malasia, en principio quedan tres fines de semana de carreras: Catar, Portugal y Valencia (España).

Es decir, 37 puntos (25 y 12) en cada ocasión por conseguir en caso de doblete esprint y GP, pero Marc Márquez, cada vez más reacio a expresarse ante la prensa en este final de temporada, había pedido el viernes "mantener la calma".