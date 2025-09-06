Segunda derrota al hilo para Panamá en Mundial U18 de béisbol

La selección nacional U18 de Panamá cayó ayer 4 carreras por 1 ante Australia en la segunda fecha de la fase de grupos del Campeonato Mundial de la categoría que se juega en la ciudad de Okinawa, Japón.

Roderick Medina abrió el partido por la hueste panameña y trabajó 2.0 entradas con 3 hits, 1 carrera que fue limpia, boleó a 2 y ponchó a 1, para apuntarse la derrota y luego trabajaron Juan Ortega que cumplió 4.2 entradas con 5 imparables, 3 carreras, las tres fueron limpias, boleó a 2 y no dio ponches, y cerrando el partido, el zurdo Joshua Martínez que solo lanzó 0.1 tercio de entrada, con 1 hit, 1 boleto y 1 ponchado en su cuenta.

Australia anotó una carrera en la alta de la tercera, 1 más en el 4to y 2 en la alta de la séptima para completar 4 anotaciones, 8 hits y sin errores en el terreno, Panamá sólo anotó 1 rayita en la baja de la quinta, con 7 hits y 1 error en la defensa.

Los mejores al bate por Panamá fueron Luis Rivera de 3-1, Juan Rujano de 3-1, Ricardo Acosta de 3-1, Carlos Castillo de 2-2, William Cutshall de 3-1 y Caleb Rivera de 3-1.

Panamá sale nuevamente al terreno en la madrugada de este domingo, a eso de las 4:00 a.m. (hora en Panamá), cuando se mida a Taiwán, en partido que está programado, para las 6:00 p.m. del mismo domingo 7 de septiembre.

Tras el partido ante Australia, Panamá pone foja de 0-2 en el Mundial U18. Perdió 9-0 en su debut ante EEUU.

Fuente: FEDEBEIS