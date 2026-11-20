La selección masculina Sub-17 de fútbol de Panamá sufrió ayer una dura derrota, 2-0, en los últimos minutos de su partido debut en el Mundial U17, en Catar, ante el conjunto local, Catar.

En el juego inaugural del torneo, correspondiente al Grupo A, disputado en el estadio Ibrahim Khalfan, Campo 2 del complejo Aspire Zone de Doha, la escuadra panameña aguantó el 0-0 hasta el minuto 87, cuando el árbitro pitó un penal a favor de los cataríes, que Taha Nassir transformó para abrir el marcador.

Ya en la búsqueda del empate, un contragolpe de Catar sentenció el encuentro, Abdoulaye Ndiaye (90+5’) aprovechó un pase a la profundidad y de un derechazo depositó el definitivo 2-0. “Es una derrota muy dolorosa”, indicó el DT de Panamá U17, Felipe Baloy. “El resultado nos deja triste, pero tenemos que seguir, ahora hay que olvidarnos de esto, y nos quedan dos partidos, descansar y trabajarlos”, añadió.

Panamá se ubica en el fondo de la llave, luego que Grecia venciera 1 a Egipto, en el otro partido del grupo que se jugó ayer. El próximo choque de la Rojita será ante los griegos, el domingo 22 de noviembre en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 p.m., hora local, (7:30 a.m. en Panamá). Luego, cierra la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, a las 5:30 p.m. (9:30 a.m. en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).