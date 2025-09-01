Se busca 9: Kaio Jorge, una promesa de gol para Brasil

Un gol cada 109 minutos: es el demoledor promedio que llevó a Kaio Jorge a la selección de Brasil, cuando los pentacampeones del mundo buscan un 9 de garantías.

Con la camiseta del Cruzeiro, la misma que vistió en su juventud "El Fenómeno" Ronaldo, el delantero de 23 años suma 15 goles y cinco asistencias en 21 partidos en la actual temporada del Brasileirão, vitales para que el equipo de Belo Horizonte (2º) pelee el liderato con Flamengo (1º) y Palmeiras (3º).

Ahora, este jugador que volvió a Brasil tras un frustrante paso por Italia con Juventus y Frosinone es una de las nuevas alternativas que evalúa el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, en el cierre de la clasificatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026.

Ya clasificada, la Canarinha enfrentará el jueves a Chile, en Rio de Janeiro, y el martes de la próxima semana a Bolivia, en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

El plantel inició su concentración este lunes en Rio.

Muy pocos futbolistas han terminado un curso con mejor promedio anotador en la última década en la liga brasileña.

Entre ellos Gabriel Barbosa, Gabigol, con el Flamengo en 2019 (un gol cada 102 minutos según la firma especializada Opta), y Neymar, con el Santos en 2012 (un tanto cada 107 minutos).

- Bajo la lupa de Ancelotti -

Si bien ganó con Brasil el Mundial Sub-17 en 2019, en casa, Kaio Jorge nunca había sido llamado a la Seleção absoluta.

"La principal característica de un atacante es hacer goles y él está haciendo muchos", explicó Ancelotti al presentar su convocatoria. "Merece estar en el equipo nacional".

El pasado 5 de junio, en su debut como técnico de la Verdeamarela, el italiano usó a Richarlison como centrodelantero. Resultado: un empate 0-0 con Ecuador en Guayaquil.

Cinco días después movió piezas y Matheus Cunha, baja por lesión en este llamado, compartió la punta con Vinícius Júnior. Brasil venció 1-0 a Paraguay, con anotación del extremo del Real Madrid, ausente esta vez por la decisión de Ancelotti de darle descanso.

El triunfo selló la clasificación al Mundial de Norteamérica.

Con la tarea prioritaria hecha, la búsqueda de un 9 para la Copa del Mundo sigue, una misión fallida para los tres antecesores del italiano en esta eliminatoria: Ramon Menezes, Fernando Diniz y Dorival Júnior.

Eso en un país que se dio el gusto de contar con goleadores de leyenda como Pelé, Romário o Ronaldo.

Surge como una opción Kaio Jorge, aunque tendrá competencia con otra de las novedades en el listado de Ancelotti, João Pedro, con gran presente en el Chelsea, desde su incorporación en el último Mundial de Clubes.

"Mi sueño de niño se volvió realidad. Muy feliz por esta oportunidad", publicó el atacante del Cruzeiro en redes sociales.

Es uno de los máximos anotadores de la temporada en ligas sudamericanas, junto a otros como Abel Hernández y Agustín Rodríguez en Uruguay (ambos 18 con el Liverpool y Juventud, respectivamente), Facundo Callejo, con el Cusco de Perú (18), y Hugo Rodallega, con el Santa Fe de Colombia (16).

- El ejemplo de Cristiano Ronaldo -

"Es un atacante muy joven que tiene experiencia", dijo Ancelotti, que recordó su paso por Italia.

Llegó a la Juventus en 2021, después de brillar en el Santos, pero una devastadora lesión en la rodilla derecha, sufrida en febrero de 2022, le sacó de las canchas por más de un año.

Una vez recuperado, Kaio Jorge fue cedido al Frosinone.

A pesar de todo, sacó provecho de sus días en la Juve, donde coincidió con el astro portugués Cristiano Ronaldo, una máquina de goles.

"Es un tipo fantástico, que me enseñó mucho", rememoró el delantero a su vuelta a Brasil en 2024. "Aprendí cosas buenas sobre posicionamiento en la cancha y también sobre la vida fuera de la cancha".

Llegó la hora de poner ese aprendizaje en práctica, como ha hecho con el Cruzeiro, en la selección de Brasil.