Scottie Scheffler celebra el retorno de las figuras a la PGA

El líder del ranking mundial del golf, Scottie Scheffler, celebró este miércoles el regreso de jugadores del circuito saudita LIV Golf al Tour de la PGA, al considerarlo el inicio de una etapa en la que los mejores del mundo competirán no solo en los torneos importantes.

Scheffler, quien ganó su vigésimo título de la PGA hace dos semanas, retorna esta semana al lugar de su primera victoria, el Abierto de Phoenix.

El estadounidense, de 29 años, conquistó el primer torneo de la temporada 2026, el PGA American Express, y en Scottsdale, Arizona, competirá junto a Brooks Koepka, cinco veces ganador de torneos de Grand Slam y proveniente de LIV.

"Creo que la gente quiere que los mejores jugadores vuelvan a competir juntos, así que tener a grandes jugadores como Brooks o Patrick Reed compitiendo aquí es genial para el circuito, para los aficionados y para nuestros patrocinadores", dijo Scheffler.

"En los últimos años ha habido mucho ruido, así que creo que el regreso de estos jugadores es un paso más para que podamos volver a jugar al golf con normalidad".

Reed, campeón del Masters de Augusta en 2018, planea su regreso a la PGA desde el LIV el próximo otoño.

Koepka, quien regresó a la PGA la semana pasada en Torrey Pines, ganó su primer título del circuito en Phoenix en 2015 y repitió en 2021.

"Obviamente, haber ganado dos veces ayuda. Siempre que ganas dos veces en un campo de golf, te sientes bastante bien y cómodo", dijo Koepka.

"Espero que sea una buena semana. Es genial estar de vuelta. Me alegra ver campos de golf que conozco, saber dónde golpear la bola y sentirme familiarizado con ellos. Creo que eso es muy importante", añadió.