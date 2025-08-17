Scheffler alza su quinto trofeo del año con otra asombrosa remontada

Con un ritmo ganador nunca visto desde Tiger Woods, el estadounidense Scottie Scheffler conquistó este domingo su quinto título del año con una espectacular remontada en la ronda final del BMW Championship.

Scheffler, número uno del golf masculino, es el primero en acaparar al menos cinco trofeos de la PGA en dos temporadas consecutivas desde que Woods lo logró entre 2006 y 2007.

Esta voracidad le permitió hacerse este año con dos coronas de Grand Slam, el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico, que sumó a sus dos chaquetas verdes del Masters de Augusta (2022 y 2024).

Este domingo, Scheffler comenzó su última ronda en Owings Mills, a las afueras de Baltimore (Maryland), a cuatro golpes del líder, Robert MacIntyre.

Al escocés, número 14 mundial, le entró el vértigo al arrancar la última vuelta y cometió tres bogeys en sus primeros cinco hoyos, permitiendo que Scheffler le recortara terreno a toda velocidad.

El estadounidense asaltó el liderato en el hoyo 17 con un excelso chip de 25 metros que convirtió en birdie, uno de los mejores golpes del año en el circuito PGA.

Scheffler finalizó el recorrido en 67 golpes, tres bajo par, para un acumulado de 265 (-15), dos por delante de MacIntyre.

A los 29 años, Scheffler luce en su palmarés 18 títulos de PGA, 12 de ellos cosechados entre 2024 y 2025.

Este domingo fue también uno de los integrantes confirmados en el equipo de Estados Unidos que competirá en la Ryder Cup el próximo mes en Bethpage Black (Nueva York), junto a Xander Schauffele, J.J. Spaun, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau.

El capitán estadounidense, Keegan Bradley, anunciará el 27 de agosto sus seis restantes seleccionados para completar el equipo.