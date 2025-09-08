Scaloni: "De Ecuador me preocupa todo, es una de las mejores selecciones del mundo"

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, consideró este lunes "una buena prueba" el encuentro que la Albiceleste jugará el martes en Ecuador en el cierre de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026, para la que ambos equipos ya tienen el boleto asegurado.

Los campeones del mundo visitarán Guayaquil sin el astro Lionel Messi, a quien le darán descanso, en un juego en el que aspirarán a terminar con 41 puntos en la punta de la tabla, una posición que no está en riesgo.

Ecuador, cuarto con 26 unidades, pretende retomar terreno y acabar al menos en el podio en la decimoctava y última fecha eliminatoria.

"Tienen un buen nivel de jugadores, es una buena prueba para nosotros. De Ecuador me preocupa todo, lo analizamos y es una de las mejores selecciones del mundo, no solo de Sudamérica. Nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque en el Mundial", dijo Scaloni en rueda de prensa en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Sin Messi, autor de un doblete en la victoria 3-0 ante Venezuela el jueves en Buenos Aires, en su último juego oficial en Argentina, la Albiceleste anuncia cambios en Guayaquil.

"No hablé del Mundial con él (Messi). Sé que va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que se lo merece, y lo que decida estará bien", aseguró sobre la eventual presencia del 10 en la Copa del Mundo del próximo año.

- Otamendi será el capitán -

Para el encuentro del martes, Scaloni ya sabe que no contará con Messi ni con el defensor central Cristian "Cuti" Romero, obligado a cumplir una suspensión.

Aunque el entrenador destacó que el capitán será el fogueado zaguero Nicolás Otamendi, quien disputará su último juego clasificatorio, y que muy posiblemente sea titular Lautaro Martínez, artillero del Inter de Milán.

"Habrá cambios obligados, pero también creemos que es importante ver otros jugadores. La idea es hacer algunos cambios porque los que han jugado menos merecen demostrar que pueden estar", anticipó.

Por otra parte, Scaloni dijo que todavía "no corresponde hablar de un porcentaje en la lista" de futbolistas que estarán en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

"No lo tengo claro. Estamos lejos todavía, pueden pasar un montón de cosas, aunque tenemos una cantidad de jugadores que siempre es la misma", afirmó.

El timonel argentino aseguró que, al igual que el equipo campeón mundial en Catar 2022, la actual selección también ha hecho "grandes partidos".

"Posiblemente sean muy parecidas, pero de esta selección han salido jugadores jóvenes que nos pueden dar un juego más vertical", sostuvo.

"Tenemos un equilibrio bastante marcado. Por ahí en algunos partidos se ha visto que podemos darle otro vuelo al equipo. Es mejor ganar de la manera que nos gusta, eso es lo mejor que hemos conseguido. Acá se juega por el país, por la camiseta y porque la gente se sienta identificada con el equipo, y hemos conseguido las dos cosas", añadió.