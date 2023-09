Santiago Carreras, el tenor de los Pumas

Defensor y wing reconvertido en apertura, el polivalente Santiago Carreras tiene la responsabilidad de dirigir el juego de los Pumas en el debut en el Mundial de rugby de Francia, el sábado ante Inglaterra.

En el recuerdo, inevitablemente, la gran victoria albiceleste por 30-29 en el 'templo' de Twickenham el pasado noviembre, un precedente que da esperanzas al combinado sudamericano de cara a ese partido en Marsella.

Con 25 años, Santi Carreras disputa su segundo Mundial. En el de Japón-2019 entró en juego en la derrota ante Francia (23-21) en el partido de debut, en un grupo en el que Argentina terminó tercera y no pudo acceder a los cuartos de final.

"No era muy consciente de lo que me pasaba en ese momento, me tomó por sorpresa y me llevó por delante, ahora llego mucho más maduro, desde el punto de vista del rugby y personal, por lo que voy a disfrutar más", explicó Carreras esta semana en la concentración de su equipo en La Baule (oeste de Francia).

"Creo que son dos situaciones muy distintas con respecto al Mundial pasado. Estos cuatro años han sido puro aprendizaje, seguir creciendo como jugador y seguir creciendo en este grupo", aseguró.

Originario de Córdoba, Carreras formó parte en 2018 de los Jaguares, el equipo argentino que innovó con su participación en el Super Rugby.

Con la pandemia del covid-19, el proyecto de los Jaguares se evaporó y en 2020, como muchos de sus compatriotas, hizo las maletas rumbo a Europa. En su caso, hacia el Gloucester, un club mítico del rugby inglés.

En los vídeos de sus mejores acciones se puede escuchar a los comentaristas ingleses entusiasmados ante Carreras, al que alguno llega a calificar de "pequeño Messi". Con los 'Cherry and White' ha perfeccionado el arte de la intercepción y ha explorado las fórmulas hacia el objetivo de marcar tries y ser un líder.

Incisivo con el balón en las manos, cuenta con un punto de velocidad que marca la diferencia.

"Es un jugador con un talento increíble. Con el balón en las manos es una amenaza", analiza el entrenador-adjunto de los argentinos, Felipe Contepomi, exapertura 87 veces internacional con Los Pumas y que conoce a la perfección las sutilezas de esa posición estratégica.

- Carácter tranquilo -

El capitán Julián Montoya aplaude especialmente su personalidad y su capacidad para "correr, pasar o jugar con el pie".

Carreras hizo ya historia con la selección albiceleste en noviembre de 2020 al conseguir la primera victoria ante Nueva Zelanda (25-15).

Cuando se pregunta al seleccionador australiano de Argentina, Michael Cheika, por Carreras, levanta los brazos al cielo y responde en una mezcla de inglés y español: "¡Calm! Siempre cool, tranquilo, relax".

El sábado, el partido ante Inglaterra, entre los teóricos favoritos del grupo D con permiso de Japón -Samoa y Chile completan la llave-, se presenta volcánico.

"Es esencial estar un paso por delante del rival, será el punto a ganar el sábado, el rugby en general pasa por ahí. Te da tiempo, te da espacio, el equipo contrario tiene que estar retrocediendo y nosotros tenemos más tiempo para atacarlo", explicó Carreras.

Él está acostumbrado a jugar contra los ingleses en su campeonato y su experiencia será por lo tanto muy valiosa.

"Me preparé de la mejor manera para estar preparado", afirma, pensando en dar a los argentinos una primera alegría en esta Copa del Mundo.