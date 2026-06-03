Sabalenka también naufraga en un Roland Garros que tendrá finalista italiano

Roland Garros continuó siendo fiel a su locura en 2026 y la número uno mundial, Aryna Sabalenka, quedó eliminada en cuartos de final este miércoles, en una jornada en la que Italia se aseguró un finalista en el cuadro masculino.

Flavio Cobolli, decimocuarto del ranking ATP, sorprendió en cuartos a Felix Auger-Aliassime, sexto del mundo, y jugará el viernes en semis con el ganador del último partido del miércoles, que juegan sus compatriotas Matteo Berrettini (105º) y Matteo Arnaldi (104º).

- Shnaider hace temblar el torneo -

Pocos podían imaginar antes del torneo que la rusa Diana Shnaider (23ª) y la polaca Maja Chwalinska (114ª) iban a protagonizar la semifinal de la parte alta del cuadro, pero ambas se ganaron el derecho este miércoles.

Shnaider dio el gran golpe del día al remontar 3-6, 7-5, 6-0 a la bielorrusa Sabalenka, que era la última ganadora de un Grand Slam que todavía sobrevivía entre las mujeres.

La campeona de este Roland Garros será del este de Europa, ya que la otra semifinal, que se conoce desde el martes, la protagonizarán la rusa Mirra Andreeva (8ª) -compañera de dobles de Shnaider- y la ucraniana Marta Kostyuk (15ª).

Sabalenka afrontaba como gran favorita un partido que suponía su decimocuarto cuarto de final de Grand Slam consecutivo y en el que aspiraba a ser la primera mujer en alcanzar siete semifinales seguidas en un torneo de esta categoría, pero todo tornó en pesadilla para ella.

"No recuerdo la última vez que perdí diez juegos seguidos. Supongo que mentalmente caí en un agujero negro, muy profundo, y que no conseguí volver a meterme en el partido", afirmó Sabalenka, que llegó a ir 4-1 arriba en el segundo set después de ganar el primero 6-3, en lo que parecía en un paseo hacia semifinales antes de venirse abajo.

Entre las grandes favoritas de este Roland Garros, la kazaja Elena Rybakina (2ª) había caído en segunda ronda, la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff (4ª), en tercera ronda y la polaca Iga Swiatek (3ª), cuatro veces campeona del Abierto de Francia, lo había hecho en los octavos de final.

- Chwalinska, como Nadia Podoroska -

Pero si hay una sorpresa en esta edición, esta es la polaca Maja Chwalinska (114ª), que derrotó este miércoles en semifinales a la rusa Anna Kalinskaya (24ª) por 7-5 (7/3) y 6-2.

Desde el inicio de la era Open, en 1968, la tenista zurda de 24 años es apenas la segunda jugadora procedente de las rondas de clasificación en llegar a semifinales de Roland Garros, seis años después de la epopeya de la argentina Nadia Podoroska, que fue eliminada en esa ronda.

"No sé qué está pasando. Cada partido aquí me resulta una locura total", admitió Chwalinska, emocionada tras su victoria.

"Mi objetivo principal al principio era superar la ronda de clasificación", explicó la polaca, que sueña con seguir el ejemplo de Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos de 2021. Entonces, con 18 años, la tenista británica se convirtió en la primera jugadora de la historia en ganar un Grand Slam proveniente de la qualy.

- Cobolli noquea a Auger-Aliassime -

Italia estará presente en la final masculina el domingo y no será con su número uno mundial, Jannik Sinner, eliminado la semana pasada en segunda ronda por el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el fuerte calor.

A la espera de la resolución del Berrettini-Arnaldi de la "night session" de este miércoles, Cobolli validó su boleto a semifinales al derrotar al tenista de mayor rango entre los que persistían en liza en la mitad alta del cuadro, el canadiense Felix Auger-Aliassime, que tendrá que esperar para ganar su primer Grand Slam.

El tenista de Montreal parecía bien encaminado hacia la victoria cuando ganó el primer set y se puso 3-1 arriba en el segundo, pero acabó perdiendo 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

"Estoy viviendo la semana más bonita de mi vida", celebró Cobolli, que supera su mejor actuación en un Grand Slam, que hasta ahora eran los cuartos de Wimbledon del año pasado.