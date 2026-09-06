Sabalenka sigue firme en el US Open; Alcaraz ante su primera prueba

Aryna Sabalenka sigue en rumbo a su tercer título seguido en el Abierto de Estados Unidos, al vencer este domingo a la local Taylor Townsend en el inicio de los octavos de final, en los que comparecían el español Carlos Alcaraz y el argentino Tomás Etcheverry.

Por sexto año seguido, Sabalenka alcanzó los cuartos del Grand Slam de Nueva York, donde pone en juego en cada partido su bicampeonato y también el número uno de la clasificación mundial.

Este domingo, la bielorrusa superó el desafío que planteaba Townsend (46º de la WTA), una de las jugadoras más populares entre los aficionados del US Open.

Sabalenka tuvo un inicio muy irregular, especialmente al saque, permitiendo que se rompieran los servicios en los cinco primeros juegos del partido.

El talento en la devolución y la destreza en la red de Townsend, segunda del ranking mundial de dobles, desconcertaron inicialmente a la bielorrusa.

Aún así, respiró al anotarse el primer set y contuvo la presión cuando Townsend quebró de nuevo para adelantarse 3-1 en el segundo parcial.

Las alarmas sonaron de inmediato para Sabalenka, que quería impedir a toda costa que la pista central se convirtiera en un hervidero en favor de la imprevisible Townsend.

Elevando su tenis, la bicampeona zanjó el duelo por 6-4 y 6-3 y sigue sin dejarse un set en su camino.

Townsend "es una jugadora increíble. Estaba muy enfocada y fue muy desafiante enfrentarla especialmente aquí", dijo Sabalenka antes de agradecer la actitud de las gradas.

"Sabía que iban a estar de su lado, pero no que iban a ser tan respetuosos conmigo", afirmó.

La bielorrusa, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, tiene su mayor feudo en Nueva York, donde solo sufrió una derrota en sus 24 partidos jugados desde 2023.

Muy a su pesar no tiene asegurado permanecer en la cima de la WTA ni siquiera ganando una tercera corona seguida, lo que nadie logra desde Serena Williams entre 2014 y 2016.

La kazaja Elena Rybakina puede desbancarla automáticamente con solo avanzar hasta las semifinales y, de no lograrlo, las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula serían también aspirantes.

La rival de Sabalenka en cuartos salía del cruce entre la checa Linda Noskova, campeona de Wimbledon, y la ucraniana Marta Kostyuk.

- Cirstea reta a Pegula -

Más tarde, Jessica Pegula afrontaba un peligroso duelo contra la rumana Sorana Cirstea, una jugadora al borde del retiro que está firmando una de las mejores temporadas de su carrera.

A los 36 años, Cirstea ha anunciado sus planes de colgar la raqueta a finales de este curso, pero en su último baile ha cosechado buenos resultados que la tienen en el puesto 17 de la WTA, el más alto de su carrera.

Pegula, tercera del ranking, no deja de pelear por una segunda oportunidad en la final de Nueva York, tras la perdida en 2024 ante Sabalenka.

También el domingo, la estadounidense Emma Navarro se medía a la rusa Anna Kalinskaya.

- Alcaraz y Etcheverry por cuartos -

Carlos Alcaraz se reencontraba con un viejo conocido, Tommy Paul, en el primer examen de su reaparición en las canchas tras su lesión de muñeca.

Por ahora el español apenas ha dado muestra de sus más de cuatro meses de inactividad y luce preparado para apoderarse de su segundo título consecutivo aprovechando la baja de su gran rival, Jannik Sinner.

A Paul, número 21 de la ATP, lo ha vencido en seis de sus ocho encuentros, incluidos los cinco últimos.

Fuera de las dos pistas principales comparecía el argentino Tomás Etcheverry frente al estadounidense Alex Michelsen.

Número 46 mundial, Michelsen es una de las cinco raquetas locales en los octavos masculinos, la mayor delegación desde 1995.

Etcheverry, por primera vez en octavos del US Open, está acompañado de Francisco Cerúndolo, siendo la primera dupla argentina en esta instancia de este Grand Slam desde 2017.

El menú del domingo incluía el duelo entre el local Ben Shelton y el griego Stefanos Tsitsipas, que busca sus primeros cuartos de un torneo grande en dos años.

El ruso Daniil Medvedev, por su parte, batallaba también en un ambiente hostil frente al carismático jugador estadounidense Frances Tiafoe.