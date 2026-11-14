Sabalenka se disculpa por su arrebato de ira en la derrota ante Svitolina

La bielorrusa Aryna Sabalenka se excusó este sábado por un estallido de cólera durante su derrota ante la ucraniana Elina Svitolina en las WTA Finals en Indian Wells (Estados Unidos).

Un video ampliamente difundido en redes sociales en las últimas horas parecía mostrar a la ex número uno mundial profiriendo insultos durante el partido disputado el viernes, en el que quedó eliminada en la fase de grupos del torneo.

Algunos usuarios interpretaron que los insultos iban dirigidos contra Svitolina y los ucranianos en general, lo que fue negado este sábado por Sabalenka.

En un mensaje en Instagram, la bielorrusa dijo que perdió los nervios debido al comportamiento de algunos aficionados.

"Mi comentario no iba dirigido a Elina. Estaba frustrada por un pequeño grupo de espectadores que celebraban con insistencia mis errores y reaccioné dejándome llevar por la emoción", alegó.

"Dicho esto, debería haber gestionado mi frustración de otra manera y presento mis disculpas a todas las personas a las que pude ofender (...) Elina jugó un partido excelente y le deseo buena suerte para lo que resta del torneo", agregó Sabalenka, que acaba de cerrar un decepcionante 2026 en el que no ganó ningún título de Grand Slam y perdió el liderato del ranking mundial.

Svitolina, quien se niega a dar la mano a sus rivales rusas y bielorrusas desde la invasión de Ucrania en 2022, dijo el sábado que los duelos frente a Sabalenka pueden tener una implicación especial para los seguidores de ambas jugadoras.

"Como vemos, hay muchísimos ucranianos, muchísimas banderas... Y, por supuesto, quieren que gane este partido en particular", dijo Svitolina tras vencer el sábado en semifinales a la checa Linda Noskova.

"Ella tiene sus aficionados. Yo tengo los míos", señaló.

"Solo espero que se respeten los partidos entre nosotras. A veces, en algunos partidos que hemos jugado, también ha habido comentarios no muy buenos hacia mí en relación con la guerra. Así son las redes sociales, a veces se le da la vuelta a las cosas", agregó.