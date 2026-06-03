Sabalenka se derrumba ante Shnaider y se despide en cuartos de Roland Garros

La número 1 mundial y finalista saliente Aryna Sabalenka fue eliminada este miércoles en los cuartos de Roland Garros por la rusa Diana Shnaider (23ª); 3-6, 7-5 y 6-0, firmando su despedida más temprana en un Grand Slam en los últimos dos años.

La bielorrusa, dueña del circuito, era la última ganadora de Grand Slam todavía en carrera en París.

"No tengo palabras", dijo Shnaider, que a sus 23 años gana su primer cuartos de final en un torneo grande, se enfrentará en semifinales a otra invitada sorpresa, la polaca Maja Chwalinska (114ª).

Clasificada 11ª del mundo en mayo de 2025, la rusa ha ganado cinco títulos en el circuito WTA, pero había tenido un comienzo de temporada discreto, con una semifinal en el WTA 500 de Adelaida como mejor resultado.

La otra semifinal enfrentará el jueves a la rusa Mirra Andreeva (8ª), compañera de dobles de Shnaider y única superviviente del top 10, a la ucraniana Marta Kostyuk (15ª).

Sabalenka, que disputaba los cuartos de un grande por 14ª ocasión consecutiva, se quedó a un paso de ser la primera mujer en alcanzar siete semifinales seguidas en un grande desde Serena Williams.

Favorita para conquistar su primer título en París tras las eliminaciones sucesivas de Elena Rybakina (2ª), Coco Gauff (4ª) e Iga Swiatek (3ª), Sabalenka comenzó bien el partido, tomando rápidamente una ventaja de 5-1.

- Nueva ganadora de Grand Slam -

Aunque Shnaider remontó hasta el 5-3, la número 1 del mundo cerró el set sin titubear (6-3) y parecía encaminarse hacia una victoria en dos mangas cuando se puso 4-1 arriba y luego sirvió para el partido con 5-4 en la segunda.

Pero, como en 2025, la cuádruple ganadora de Grand Slam acumuló errores no forzados (57), permitiendo a su rival igualar 5-5 antes de arrebatarle el saque dos juegos más tarde para igualar a un set por lado.

El pulso se inclinó definitivamente del lado de la rusa al inicio de la tercera manga, cuando Sabalenka, cada vez más molesta, volvió a perder su servicio (2-0) antes de bajar definitivamente los brazos.

Su derrota recordó a la que sufrió el año pasado en la final contra Gauff, también con mucho viento en la pista Philippe Chatrier, que también dominaba Sabalenka antes de la remontada de la estadounidense.

Entonces la bielorrusa ganadora de cuatro Grand Slams (dos veces en Australia y otras dos el US Open) alcanzó 70 errores no forzados.

Roland Garros 2026, marcado por las sorpresas, coronará un nuevo campeón de Grand Slam tanto en categoría masculina como femenina.