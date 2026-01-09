Sabalenka no tiene piedad de Keys y avanza a semifinales en Brisbane

La N.1 del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, derrotó de manera expeditiva a la estadounidense Madison Keys (N.7) para avanzar a semifinales del torneo de Brisbane, en una jornada en la que la kazaja Elena Rybakina (N.5) perdió su primer partido desde octubre.

Ante la rival que le privó el año pasado del título en el Abierto de Australia, Sabaleka no mostró flaquezas este viernes y ganó por un doble 6-3 en hora y media de partido.

"Simplemente intento hacer en los partidos lo que trabajé durante la pretemporada, como subir a la red", comentó tras el duelo Sabalenka, gran favorita para ganar lo que sería su tercer título en los últimos cuatro años en Melbourne, en el primer Grand Slam del año (18 de enero-1 de febrero).

"También trabajé mi saque y parece que está funcionando un poco mejor", añadió la bielorrusa, que también se vio favorecida por los problemas físicos de su rival, que jugó con un gran vendaje en el muslo izquierdo al día siguiente de una victoria maratoniana en octavos de final.

Sorprendentemente, la rival en semifinales no será Rubakyna, una de las jugadoras que más en forma acabó 2025 y que este viernes sufrió su primera derrota desde octubre, acabando con una racha de trece victorias consecutivas.

Lastrada por sus numerosos errores no forzados (42), la kazaja perdió por 6-2, 2-6 y 6-4 ante la finalista en Roland Garros en 2023.

La otra semifinal la jugarán la estadounidense Jessica Pegula (N.6)y la ucraniana Marta Kostyuk (N.26).