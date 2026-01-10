Cerca de 45 mil vehículos se trasladaron hacia el interior

La Policía Nacional (PN) informó este sábado que un total de 45,928 vehículos se desplazaron hacia el interior del país durante el operativo de control y seguridad vial, desarrollado desde las 12:00 mediodía del miércoles 8 de enero hasta las 6:00 de la mañana de hoy 10 de enero.

Según reporte de la PN, durante el desarrollo del operativo las unidades policiales impusieron 1,754 infracciones de tránsito, como parte de las acciones de fiscalización en carretera. Entre las faltas más frecuentes se registraron 213 por exceso de velocidad, 444 por desatender señales de tránsito, 156 por luces no adecuadas, 125 por desacato y 25 casos de embriaguez comprobada, situaciones que representan un riesgo para la seguridad vial.

En cuanto a la movilidad, la entidad destacó que el tiempo promedio de desplazamiento fue de 50 minutos, mientras que el trayecto comprendido desde Nazareno (La Chorrera) hasta Las Uvas (San Carlos) registró un tiempo aproximado de 46 minutos, lo que evidenció un tránsito relativamente fluido durante el periodo evaluado.

La institución también informó que el operativo de inversión de carriles culminó a las 2:30 de la p.m., una vez se normalizó el flujo vehicular.