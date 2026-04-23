Sabalenka empieza sin apuros en Madrid en un buen día para los argentinos

Los argentinos Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli avanzaron este jueves a segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, mientras la defensora del título femenino en la capital española, Aryna Sabalenka, también arrancó con firmeza.

Navone, número 45 del mundo, superó al portugués Nuno Borges por 6-4 y 7-5 para sellar su billete a la siguiente ronda, donde se medirá al alemán Alexander Zverev, dos veces campeón en Madrid.

Reciente ganador del torneo de Bucarest, tratará de romper ante el germano su límite en Madrid, donde en sus dos apariciones anteriores no logró superar la segunda ronda.

Su compatriota Juan Manuel Cerúndolo (67º del ranking), le acompañará en la siguiente fase, donde se medirá al italiano Luciano Darderi, tras imponerse al alemán Daniel Altmaier por un doble 6-4.

Carabelli no tuvo demasiados problemas para deshacerse del veterano francés Gaël Monfils, en plena gira de despedida como profesional, por 6-3 y 6-4.

El número 57 del mundo se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Flavio Cobolli, décimo cabeza de serie.

No tuvo igual fortuna el argentino Sebastián Báez (64º), derrotado 7-5 y 6-1 por el litauano Vilius Gaubas.

- Tsitsipas en segunda ronda -

En segunda ronda estarán también los españoles Pablo Carreño, que ganó 4-6, 7-6 (7/5), 6-2 al húngaro Marton Fucsvovics, y Jaume Munar, que tuvo menos problemas para eliminar al kazajo Alexander Shevchenko por un contundente 6-4 y 6-1.

El griego Stefanos Tsitsipas, caído al número 80 del mundo, rozó la catástrofe, pero finalmente pasó a la siguiente ronda tras ganar al estadounidense Patrick Kypson por 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) en 2h38.

El griego, que estuvo a dos puntos de volver a perder, cortó una racha de tres derrotas consecutivas, dos de ellas sobre tierra batida, y se medirá en segunda ronda al kazajo Alexander Bublik.

- Sabalenka arranca con fuerza -

En el cuadro femenino, la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, arrancó con paso firme su defensa del título en Madrid al imponerse a la estadounidense Peyton Stearns (43ª) por 7-5, 6-3.

La bielorrusa de 27 años arrancó con ciertos nervios frente a Stearns, que le rompió el servicio en el tercer juego.

Sabalenka lo recuperó en el siguiente, hasta llegar al último donde pudo volver a romper para llevarse el primer set.

En la segunda manga, Sabalenka volvió a apretar al resto sobre los segundos saques blandos de Stearns para romperle el servicio y adelantarse 5 juegos a 3, antes de cerrar el partido en 1h35.

"Estoy muy contenta de empezar con una victoria, aunque quizá el nivel de tenis no fue muy bueno, pero sentí que mejoraba con cada juego, así que espero ofrecer un mejor rendimiento en el próximo partido", dijo tras su triunfo.

Sabalenka se enfrentará en tercera ronda a la rumana Jaqueline Cristian (33ª).

También la número 4 del mundo, Iga Swiatek, avanzó a tercera ronda tras ganar a la ucraniana Daria Singur (98ª) por 6-1, 6-2 en su estreno en Madrid.

Exenta de disputar la primera ronda, la polaca, de 24 años, se mostró intratable desde su entrada en la pista central de la Caja Mágica madrileña.

La vencedora de la edición de 2024 se enfrentará en tercera ronda a la ganadora del duelo entre las estadounidenses Ann Li (34ª) y Alycia Parks (84ª).

Antes, la ucraniana Elina Svitolina (7ª) fue eliminada al caer ante la húngara Anna Bondar (63ª) por 6-3, 6-4.

Exenta de disputar la primera ronda, la semifinalista de la última edición desperdició cinco bolas de rotura con 3-2 en el primer set.

No estará en segunda ronda la colombiana Camila Osorio, a la que eliminó la japonesa Naomi Osaka por 6-2 y 7-5.

Tras perder el primer set de forma contundente, la colombiana estuvo a punto de forzar el tercer set al servir para ganar con 5-4, pero la japonesa ganó tres juegos seguidos y se llevó el partido y el pase.