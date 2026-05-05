Sabalenka, dispuesta a boicotear Grand Slams para exigir un mejor reparto de ingresos

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 mundial, se declaró el martes dispuesta a boicotear los torneos del Grand Slam para obtener una mejor distribución de los ingresos, tal como reclaman los tenistas.

"Nosotros ponemos el espectáculo. Sin nosotros no habría torneos, sin nosotros no habría entretenimiento, creo que merecemos que nos paguen mejor", reivindicó Sabalenka en rueda de prensa al margen del torneo WTA 1000 de Roma.

"En algún momento habrá que recurrir al boicot si es la única solución para defender nuestros derechos", añadió la tenista, quien denunció que algunas de las condiciones de los Grand Slam "son realmente injustas" para los jugadores.

En abril de 2025, los principales jugadores de los circuitos ATP y WTA firmaron una carta dirigida a los organizadores de los cuatro torneos del Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) en la que pedían una mejor distribución de los ingresos, reclamando que la parte destinada a los jugadores aumentara al 22%.

El pasado lunes, algunos jugadores, entre ellos Sabalenka y el número 1 del circuito masculino, Jannik Sinner, lamentaron que, si bien los organizadores de Roland Garros habían aumentado la dotación global para la edición de 2026 (+9,5%, hasta 61,7 millones de euros), "la parte de los premios destinada a las jugadoras y jugadores seguirá probablemente por debajo del 15%, muy lejos del 22% solicitado".

Otra de las estrellas del circuito femenino, la polaca Iga Swiatek, declaró hace unos días que el boicot sería "una solución un poco extrema".

"Lo más importante es comunicarse y dialogar con los organizadores, negociar. Esperemos que antes de Roland Garros exista la posibilidad de celebrar una reunión de este tipo", añadió la actual número 3 del ranking.