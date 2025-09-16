Sabalenka desiste de participar en el WTA 1000 de Pekín por lesión

La número uno del mundo y reciente campeona del Abierto de Estados Unidos, Aryna Sabalenka, será baja en el torneo WTA 1000 de Pekín por lesión, anunciaron el miércoles los organizadores.

"Aryna no se ha recuperado completamente de la lesión que sufrió durante el Abierto de Estados Unidos y se perderá" el WTA 1000 de la capital china, anunciaron en redes sociales los organizadores del torneo.

La bielorrusa dijo sentirse "muy triste" por anunciar su baja, según un comunicado compartido en chino en Weibo.

"Me centraré en la recuperación y me esforzaré por volver pronto a la pista al 100 por ciento", añadió. "¡Tengo muchas ganas de ver pronto a mis fans chinos!".

A principios de este mes, la bielorrusa confirmó que competiría en el Abierto de Wuhan, el último torneo WTA 1000 del año, en octubre.

"Tengo muchas ganas de volver a Pekín el año que viene", declaró Sabalenka.

La bielorrusa de 27 años llegó a cuartos de final en Pekín el año pasado donde fue derrotada por Karolina Muchova.

El WTA 1000 de Pekín de 2025 comienza el 24 de septiembre.