Sabalenka abre los octavos del US Open ante Townsend y la grada de Nueva York

La bielorrusa Aryna Sabalenka ponía en juego este domingo su bicampeonato del Abierto de Estados Unidos y su liderato de la WTA frente a la local Taylor Townsend en el inicio de los octavos de final.

La número uno mundial abría una intensa jornada en Flushing Meadows en la que también saltarán a escena el español Carlos Alcaraz, campeón masculino, y el argentino Tomás Etcheverry.

Sabalenka trata de aprovechar su última oportunidad del año para engordar su vitrina de títulos grandes, aunque ni siquiera ganar por tercera vez consecutiva el US Open le garantiza mantener el número uno mundial.

La kazaja Elena Rybakina puede desbancarla automáticamente con solo avanzar hasta las semifinales y, de no lograrlo, las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula serían también aspirantes.

Sabalenka, en cualquier caso, necesita alzar el título el próximo sábado para tener opciones de mantenerse en la cima.

En su primera semana en Flushing Meadows ha dejado entrever la tensión acumulada en sus comparecencias ante la prensa pero sobre la cancha despachó a Camila Osorio, Polina Iatcenko y Kamila Rajímova sin dejarse sets.

En los octavos le esperaba Taylor Townsend, una especialista en dobles muy popular entre el público local por su garra y personalidad.

La temperamental jugadora de Chicago necesitaba que la pista central fuera una olla a presión a su favor para tener opciones de lograr el mayor triunfo de su carrera.

- Cirstea reta a Pegula -

En otro de los cruces femeninos, Pegula afrontaba un peligroso duelo contra la rumana Sorana Cirstea, una jugadora al borde del retiro que está firmando una de las mejores temporadas de su carrera.

A los 36 años, Cirstea ha anunciado sus planes de colgar la raqueta a finales de este curso, pero en su último baile ha cosechado buenos resultados que la tienen en el puesto 17 de la WTA, el más alto de su carrera.

Pegula, tercera del ranking, no deja de pelear por una segunda oportunidad en la final de Nueva York, tras la perdida en 2024 ante Sabalenka.

En los otros partidos, la checa Linda Noskova, campeona de Wimbledon, enfrentaba a la ucraniana Marta Kostyuk y la estadounidense Emma Navarro se medía a la rusa Anna Kalinskaya.

- Alcaraz y Etcheverry por cuartos -

Carlos Alcaraz se reencontraba con un viejo conocido, Tommy Paul, en el primer examen de su reaparición en las canchas tras su lesión de muñeca.

Por ahora el español apenas ha dado muestra de sus más de cuatro meses de inactividad y luce preparado para apoderarse de su segundo título consecutivo aprovechando la baja de su gran rival, Jannik Sinner.

A Paul, número 21 de la ATP, lo ha vencido en seis de sus ocho encuentros, incluidos los cinco últimos.

Fuera de las dos pistas principales comparecía el argentino Tomás Etcheverry frente al estadounidense Alex Michelsen.

Número 46 mundial, Michelsen es una de las cinco raquetas locales en los octavos masculinos, la mayor delegación desde 1995.

Etcheverry, por primera vez en octavos del US Open, está acompañado de Francisco Cerúndolo, siendo la primera dupla argentina en esta instancia de este Grand Slam desde 2017.

El menú del domingo incluía el duelo entre el local Ben Shelton y el griego Stefanos Tsitsipas, que busca sus primeros cuartos de un torneo grande en dos años.

El ruso Daniil Medvedev, por su parte, batallaba también en un ambiente hostil frente al carismático jugador estadounidense Frances Tiafoe.