Rybakina sorprende a Swiatek y avanza a las semis del Abierto de Australia

La kasaja Elena Rybakina, número cinco del mundo, venció este miércoles a la número dos, Iga Swiatek, y se clasificó a las semifinales del Abierto de Australia, con lo que frustró el intento de la estrella polaca de completar el Grand Slam que le falta a su palmarés.

Rybakina, quien se recuperó de algunos problemas iniciales con su saque y ganó por 7-5 y 6-1, se enfrentará a Jessica Pegula o Amanda Anisimova, ambas estadounidenses, por un puesto en la final del sábado.

Rybakina ya alcanzó la final de Melbourne en 2023, cuando perdió en tres sets ante la bielorrusa Aryna Sabalenka. Desde entonces, no había superado los cuartos de final en Melbourne.

Sin embargo, la kasaja, campeona de Wimbledon de 2022, ha sido una de las jugadoras más consistentes del del circuito en los últimos meses, tras ganar 18 de sus últimos 19 partidos, con una única derrota en los cuartos de final de Brisbane.

"Creo que en el primer set, para ambas, el primer saque no funcionó del todo bien, así que intenté atacar el segundo saque y presionar a mi rival. Creo que en el segundo set empecé a jugar con más libertad y saqué mejor", dijo Rybakina al finalizar el juego.

La derrota le impidió a la polaca Swiatek completar el Grand Slam, tras ganar cuatro Roland Garros, un US Open y Wimbledon. El título en Melbourne Park le sigue siendo esquivo.