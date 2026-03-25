Rybakina somete otra vez a Pegula y avanza a semifinales de Miami

La kazaja Elena Rybakina se metió este miércoles en las semifinales del torneo WTA 1000 de Miami con otro triunfo frente a la estadounidense Jessica Pegula por 2-6, 6-3 y 6-4.

Rybakina, número dos mundial, ya había apeado a Pegula (5) en las semifinales del Abierto de Australia de enero y en los cuartos de final de Indian Wells el pasado 12 de marzo.

La kazaja, doble subcampeona en Miami (2023 y 2024), podría reencontrarse en las semifinales del jueves con Aryna Sabalenka, su verdugo en la final de Indian Wells.

La bielorrusa, número uno mundial, buscaba su boleto este miércoles frente a la estadounidense Hailey Baptiste, que ocupa el lugar 45 de la WTA.

Para la otra semifinal ya están clasificadas la checa Karolina Muchova y la local Coco Gauff.