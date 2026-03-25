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Rybakina somete otra vez a Pegula y avanza a semifinales de Miami

Rybakina somete otra vez a Pegula y avanza a semifinales de Miami
La kazaja Elena Rybakina sirve en su partido ante Jessica Pegula en cuartos de final del WTA 1000 de Miami el 25 de marzo de 2026 Rich Storry
AFP
25 de marzo de 2026

La kazaja Elena Rybakina se metió este miércoles en las semifinales del torneo WTA 1000 de Miami con otro triunfo frente a la estadounidense Jessica Pegula por 2-6, 6-3 y 6-4.

Rybakina, número dos mundial, ya había apeado a Pegula (5) en las semifinales del Abierto de Australia de enero y en los cuartos de final de Indian Wells el pasado 12 de marzo.

La kazaja, doble subcampeona en Miami (2023 y 2024), podría reencontrarse en las semifinales del jueves con Aryna Sabalenka, su verdugo en la final de Indian Wells.

La bielorrusa, número uno mundial, buscaba su boleto este miércoles frente a la estadounidense Hailey Baptiste, que ocupa el lugar 45 de la WTA.

Para la otra semifinal ya están clasificadas la checa Karolina Muchova y la local Coco Gauff.

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