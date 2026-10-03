Rybakina estrena el N.1 mundial con una derrota en el WTA 1000 de Pekín

La tenista kazaja Elena Rybakina quedó eliminada en segunda ronda del WTA 1000 de Pekín al perder este sábado ante la armenia Alina Charaeva, 118ª del ranking, en su primer partido desde que subió al número uno mundial el mes pasado.

Rybakina se tomó una breve pausa después de su título en el US Open en septiembre y estuvo exenta de jugar la primera ronda en Pekín, por lo que este duelo ante Charaeva, que se impuso 3-6, 6-4 y 6-3, supuso su reaparición en el circuito.

"No tengo palabras para describirlo", admitió en un primer momento Charaeva, de 24 años y que jugará en dieciseisavos de final contra la británica Sonay Kartal (129ª).

"(Rybakina) es una jugadora increíble, esto para mí es como un sueño hecho realidad. Ojalá pueda seguir algunos días más en Pekín. Nunca hay que dejar de creer", confió.

Rybakina inició así la gira asiática con un tropiezo, después de un Abierto de Estados Unidos en el que conquistó el tercer título del Grand Slam de su carrera y el segundo de 2026, después del logrado en el Abierto de Australia.

Su otro éxito en un grande se dio en Wimbledon en 2022.

- Las demás cumplen -

Su derrota fue la gran sorpresa del día en un WTA 1000 donde otras de las favoritas cumplieron en sus duelos de la segunda ronda.

La estadounidense Coco Gauff, número cuatro del mundo y campeona en Pekín en 2024, tuvo que esforzarse para derrotar a la colombiana María Camila Osorio (66ª) por 7-6 (7/4), 4-6 y 6-2.

La polaca Iga Swiatek, vencedora del torneo de la capital china en 2023 y caída actualmente al noveno lugar de la clasificación mundial, tuvo un estreno plácido en esta edición, con una victoria 6-2 y 6-3 sobre la local Gao Xinyu (244ª).

España se quedó sin representantes en el cuadro con las derrotas de Paula Badosa (59ª) y Cristina Bucsa (35ª), eliminadas respectivamente por la letona Jelena Ostapenko (32ª) y la china Sun Xinran (582ª).

El WTA 1000 de Pekín se disputa de manera paralela a un torneo masculino de menor rango en la misma ciudad, un ATP 500.

En ese certamen el alemán Alexander Zverev, número dos del mundo, se clasificó este sábado a cuartos de final, donde se enfrentará a la leyenda serbia Novak Djokovic.

-- Torneo WTA 1000 de Pekín

- Individuales femeninos - Segunda ronda:

Alina Charaeva (ARM) derrotó a Elena Rybakina (KAZ/N.1) 3-6, 6-4, 6-3

Sonay Kartal (GBR) a Wang Xinyu (CHN/N.31) 6-3, 6-2

Marie Bouzkova (CZE/N.18) a Kimberly Birrell (AUS) 6-4, 6-4

Zheng Qinwen (CHN) a Anna Kalinskaya (RUS/N.15) 6-7 (4/7), 6-4, 3-0 y abandono

Belinda Bencic (SUI/N.9) a Anastasia Zakharova (RUS) 6-1, 7-6 (7/3)

Ann Li (USA/N.21) a Ashlyn Krueger (USA) 6-4, 6-2

Maria Sakkari (GRE/N.25) a Storm Hunter (AUS) 6-2, 6-2

Elina Svitolina (UKR/N.6) a Katerina Siniaková (CZE) 1-6, 6-4, 6-2

Cori Gauff (USA/N.3) a María Camila Osorio (COL) 7-6 (7/4), 4-6, 6-2

Sun Xinran (CHN) a Cristina Bucsa (ESP/N.27) 6-4, 7-5

Jelena Ostapenko (LAT/N.24) a Paula Badosa (ESP) 7-6 (7/5), 7-5

Elise Mertens (BEL/N.13) a Katie Volynets (USA) 6-0, 4-6, 7-5

Iva Jovic (USA/N.10) a Harriet Dart (GBR) 2-6, 6-3, 6-3

Kamilla Rakhimova (UZB) a Leylah Fernandez (CAN/N.23) 6-2, 4-6, 6-3

Donna Vekic (CRO/N.30) a Zhu Lin (CHN) 6-1, 4-6, 6-2

Iga Swiatek (POL/N.8) a Gao Xinyu (CHN) 6-2, 6-3