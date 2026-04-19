Rybakina bate a Muchova y vuelve a reinar en Stuttgart

Tres meses después de coronarse en el Abierto de Australia, la número 2 del mundo Elena Rybakina conquistó su segundo torneo de la temporada al barrer a la checa Karolina Muchova (12ª) por 7-5 y 6-1 en la final del WTA 500 de Stuttgart, sobre tierra batida bajo techo.

Ya campeona en 2024 pero ausente el año pasado, Rybakina recupera su corona, que había cedido a la letona Jelena Ostapenko.

Logra el 13º trofeo de su carrera. Desde su título en Melbourne ante la única que la supera en la clasificación, Aryna Sabalenka, la kazaja de 26 años no había añadido ningún nuevo trofeo a su palmarés en los cuatro torneos anteriores, fallando en particular frente a la bielorrusa en la final de Indian Wells.

Como cabeza de serie en Stuttgart, Rybakina tuvo un recorrido relativamente tranquilo, eliminando el sábado a su rival más peligrosa, la número 6 del mundo, Mirra Andreeva.

Muchova, por su parte, había eliminado a la número 3 del mundo, la estadounidense Coco Gauff, en tres sets en cuartos, pero el domingo no pudo contra Rybakina.

Tras un primer set que dominó y cuando sacaba para ganarlo, Rybakina tuvo que esperar a su tercera bola de set, con servicio de Muchova, para apuntarse la primera manga.

Luego se desató, encadenando siete juegos consecutivos entre el final del primer set y el segundo.