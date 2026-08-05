Rybakina avanza en Canadá, donde Fonseca salva a Latinoamérica

Elena Rybakina se mantuvo en su cacería del primer puesto del ranking mundial al avanzar este miércoles a la tercera ronda del WTA 1000 de Canadá, donde la promesa brasileña João Fonseca salvó a Latinoamérica de una jornada para el olvido en el torneo masculino.

La kazaja padeció más de lo esperado para enviar de vuelta a casa a la australiana Daria Kasátkina (61 del mundo), a la que finalmente venció por 6-3, 5-7 y 6-4 en la pista rápida de la cancha principal de Toronto.

El triunfo, aunque sufrido, permite que la número dos del mundo siga soñando con destronar a Aryna Sabalenka del primer puesto que ostenta desde octubre de 2024.

Para poder dar un golpe de Estado, Rybakina, de 27 años, precisa ganar por primera vez el título en Canadá y que la bielorrusa no llegue a los octavos de final.

Sabalenka se instaló el martes en la fase de las 32 mejores y buscará el pase a octavos el jueves ante la china Zhang Shuai (62ª).

La kazaja, campeona del Abierto de Australia a costa de la número uno mundial, se medirá en tanto con la estadounidense Ann Li (31ª).

- Reencuentro entre Ruud y Fonseca -

El WTA 1000 de Toronto volvió a tener una jornada favorable para las favoritas, con Jessica Pegula manteniéndose firme en la defensa del último asiento del podio mundial.

Finalista en el torneo de Washington, donde cayó el lunes ante la promesa filipina Alexandra Eala, la estadounidense derrotó a la polaca Magdalena Frech por 3-6, 6-3, 6-2 en dos horas y tres minutos.

Campeona en el certamen canadiense en 2023 y 2024, Pegula chocará con la uzbeka Kamilla Rakhimova (83ª), quien en la primera instancia eliminó a la veterana Venus Williams.

En la cita masculina, que tiene lugar en Montreal, João Fonseca (27 del mundo) despidió a un tenista de jerarquía pero que ya vivió mejores momentos, Stéfanos Tsitsipás (53°).

La perla carioca se impuso ante el ex número tres mundial por 7-6 (7/3) y 7-5 en una hora y 50 minutos en su estreno en la cancha central del torneo canadiense.

Fonseca destacó la transformación mental que ha tenido desde la temporada pasada, gracias a enfrentarse a grandes del circuito como el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el serbio Novak Djokovic.

"Eso me ayudó mucho a entender cómo aplicar mi fortaleza mental y hasta qué punto mi fortaleza mental es una de mis mayores armas, y también mi físico", explicó tras el triunfo.

A la estela de Guga Kuerten, el brasileño enfrentará a Casper Ruud, noveno preclasificado, que aplastó al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-1 y 6-2.

El noruego (14°) buscará revancha tras perder ante el carioca de 19 años en octavos del pasado Roland Garros.

- Zverev, a escena -

El triunfo de Fonseca fue balsámico para el deporte blanco latinoamericano, que además de Cerúndolo vio empacar las maletas este miércoles a los argentinos Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, al colombiano Sebastián Mejía y al peruano Ignacio Buse.

Verdugo del monegasco Valentin Vacherot (decimocuarto favorito) por 1-6, 6-3, 6-3, el argentino Mariano Navone garantizó otra presencia latinoamericana en la ronda de los 32 mejores.

Con las bajas notables del número uno mundial, el italiano Jannik Sinner, del español Carlos Alcaraz y de Novak Djokovic, el favoritismo en el sexto Masters 1000 del año está en manos de Alexander Zverev.

Campeón en suelo canadiense en 2017, el alemán (3°) apunta a mantener el impulso que lleva este verano en la gira norteamericana sobre pista dura antes del último grande de la temporada.

Zverev, de 29 años, fue subcampeón en Wimbledon y espera sostener su buen nivel de cara al US Open, que se disputará desde finales de mes en Nueva York.

Sascha choca este miércoles con el neerlandés Tallon Griekspoor (69°), un adversario al que ha vencido en nueve de las once ocasiones en las que se han enfrentado.