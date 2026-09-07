Rybakina arrolla a Osaka en el US Open y acaricia el número uno mundial

La kazaja Elena Rybakina venció el lunes a la japonesa Naomi Osaka y accedió a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde solo necesita un triunfo más para auparse al número uno del tenis femenino.

Un triunfo en el próximo partido ante la china Zheng Qinwen garantizará a Rybakina el liderato de la WTA por primera vez, desbancando a Aryna Sabalenka.

"Por supuesto que lo quiero, es uno de mis objetivos", reconoció Rybakina tras dar cuenta de Osaka por 6-1 y 6-4.

"No conozco a nadie que no desee esto", añadió con una sonrisa. "Voy a luchar en el próximo partido y, si saco tan bien como hoy, tendré todas las opciones".

A la kazaja le bastaron 66 minutos para finiquitar a una desdibujada Osaka, que dijo haber competido con problemas físicos.

"En el último partido sentí mucho dolor en la pierna y esta mañana empeoró bastante. Jugué lo mejor que pude dadas las circunstancias", dijo la bicampeona del US Open (2018 y 2020) ante la prensa.

Osaka, de 28 años, ya había pasado apuros en el torneo y se quedó lejos de las semifinales del año pasado, que siguen siendo su mejor resultado desde el regreso al circuito tras su maternidad en 2023.

"Honestamente, no estoy decepcionada. Es una sensación muy extraña (...) Quizá sea solo que me estoy haciendo mayor, pero no me siento triste", afirmó.

La ex número uno mundial se vio sobrepasada por el servicio de Rybakina y también le costó conservar el suyo en un primer set que entregó en 22 minutos.

Osaka ofreció más resistencia en la segunda manga pero no encontró una sola oportunidad de quebrar a la kazaja, que firmó 7 aces y ganó el 87% de sus puntos al primer saque.

Rybakina sigue acelerando por su primer título del US Open, que agrandaría un palmarés que cuenta con los trofeos de Wimbledon de 2022 y el del Abierto de Australia de este año.

Antes de ello tendrá la posibilidad de convertirse en la número uno de la WTA, para lo que tendrá que acabar con la resurrección de Zheng Qinwen, campeona olímpica en París 2024.

La china está de vuelta tras una cirugía de codo y, luego de arrancar el certamen desde la fase de clasificación, ya ha dejado en el camino a dos campeonas de Grand Slam, Madison Keys e Iga Swiatek.