Russell Wilson se retira de la NFL tras 14 temporadas y un título de campeón

El quarterback Russell Wilson, líder de los Seattle Seahawks campeones de la NFL en 2014, confirmó este miércoles su retiro de la competición y su paso a las retransmisiones televisivas.

Wilson, de 37 años, dio a conocer su nueva etapa como comentarista de la cadena CBS Sports en un vídeo que recopila los momentos emblemáticos de su trayectoria en el football americano.

"Al entrar en este nuevo capítulo con CBS Sports y 'The NFL Today', estoy tan bendecido de poder seguir haciendo lo que más amo: estar cerca del mejor juego del mundo", dijo el mariscal de campo.

Tras ser elegido en la tercera ronda del Draft de 2012, Wilson se hizo con el puesto de titular de los Seahawks siendo todavía un novato y los guio al título en su segunda temporada.

Diez veces elegido para el Pro Bowl (All Star), el quarterback comandó durante 10 campañas a los Seahawks antes de pasar a los Denver Broncos, donde su juego entró en declive siendo relegado al banco en 2023.

Las dos últimas temporadas de su carrera las pasó con los Pittsburgh Steelers y los New York Giants, con los que solo jugó tres partidos antes de ser reemplazado como titular por el novato Jaxson Dart.

En sus 14 años de carrera lanzó para un total de 46.966 yardas, 353 pases de touchdown y sufrió 114 intercepciones.