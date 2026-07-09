Rusia recurre ante el TAS su exclusión total de las competiciones de atletismo

La Federación Rusa de Atletismo recurrió ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para impugnar la exclusión total de sus representantes de las competiciones internacionales, confirmada el pasado viernes por World Athletics, anunció la instancia rusa este jueves.

La intransigencia de la Federación internacional de atletismo, que no ha cambiado su postura desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, "afecta a los intereses fundamentales del atletismo en Rusia", "por motivos que la federación rusa considera como discriminatorios", escribió en un comunicado.

La Federación Rusa no desarrolla más sus argumentos, pero puede apoyarse al menos en dos grietas: las decisiones del TAS favorables a sus homólogos del luge y luego del esquí a finales de 2025, y sobre todo el levantamiento el martes por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) de las restricciones impuestas a los rusos para competir en pruebas internacionales.

Al igual que las federaciones internacionales de luge, esquí o biatlón, World Athletics ha mantenido una línea divergente del COI, rechazando toda participación de los rusos en sus competiciones incluso cuando el organismo olímpico los reincorporaba con estatus neutral y bajo estrictas condiciones, a partir de marzo de 2023.

Pero el abismo entre la organización con sede en Lausana y el deporte olímpico número uno se ha ampliado aún más desde hace dos días: el COI sigue negándose a devolver a los rusos su himno y su bandera, pero ahora les abre las puertas a las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles desde este verano (boreal), sin filtrar en función de sus vínculos con el ejército o de sus posiciones sobre la guerra en Ucrania.

El martes, el director de Deportes del COI, Pierre Ducrey, explicaba que el regreso de los rusos al deporte mundial se produciría en un "paisaje fracturado", entre las federaciones que los rechazan por completo y aquellas que ya les han devuelto sus colores, como el judo o la natación.

Pero en octubre y diciembre pasados, mediante dos decisiones distintas, el TAS había puesto límites a las organizaciones más intransigentes: la prohibición de los deportistas rusos de luge había sido considerada "no proporcional" con respecto al objetivo declarado, es decir, "preservar condiciones de competición seguras", y la de los esquiadores como discriminatoria.

Fuera de los casos de urgencia, un procedimiento ante el TAS, con sede en Suiza, suele durar varios meses y exige primero el nombramiento de tres árbitros y la fijación de una fecha de audiencia.