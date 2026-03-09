Rusia gana su primer oro paralímpico desde 2014

La esquiadora Varvara Voronchikhina dio a Rusia su primera medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos desde 2014, tras imponerse este lunes en el supergigante disputado en Cortina d'Ampezzo (norte de Italia).

Voronchikhina, de 23 años, superó a la francesa Aurélie Richard, medalla de plata, y la sueca Ebba Aarsjoe completó el podio.

La semana pasada, Voronchikhina ya había logrado la primera medalla para la delegación rusa al lograr el bronce en el descenso.

Pese a que sigue la guerra de Rusia con Ucrania, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) permitió la participación de seis deportistas rusos y cuatro de su aliado Bielorrusia, representando a sus países, con la bandera y el himno, y no como atletas neutrales.

"Felicitaciones a Varvara Voronchikhina por la primera medalla de oro de Rusia en los Juegos Paralímpicos", la felicitó el ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtyarev, en la red social Telegram: "¡Suena el himno ruso!", añadió.

Rusia fue excluida de los Juegos de 2018 debido a un escándalo de dopaje, aunque a algunos atletas se les permitió competir como neutrales.

Tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2023, Rusia y su aliado Bielorrusia fueron vetados de los Juegos Paralímpicos de 2022, dos años después se autorizó la participación de algunos deportistas como neutrales en París.