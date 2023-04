Rublev gana en el torneo de Montecarlo su primer Masters 1000

El ruso Andrey Rublev, número seis mundial, ganó este domingo el torneo de Montecarlo al superar en la final al danés Holger Rune (9º) por 5-7, 6-2 y 7-5, con lo que conquistó su primer título en un Masters 1000.

A sus 25 años, Rublev logra por lo tanto el título más importante de su carrera hasta el momento, después de haber jugado anteriormente otras dos finales en Masters 1000, las que perdió en 2021 en Montecarlo y en Cincinnati.

"No sé qué decir. En el tercer set llegué a pensar por un momento que no tenía opciones de ganar", admitió Rublev, que llegó a ir 4-1 abajo en el set decisivo, antes de protagonizar una gran remontada.

"No sé cómo lo he hecho. Intentaré darlo todo porque en mis dos últimas finales (en Masters 1000) terminé bajando los brazos. Esta vez me dije que si tenía que perder al menos tenía que estar luchando hasta el final", añadió.

Rublev, que compite sin los símbolos de Rusia por la sanción que pesa sobre ese país desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, dio las gracias al público local por el apoyo: "Viniendo del país del que vengo, recibir un apoyo internacional así es algo enorme".

Rublev y Rune se habían enfrentado anteriormente en dos ocasiones. El danés había ganado una, el año pasado en cuartos del Masters 1000 de París-Bercy (en pista dura indoor), donde Rune fue luego el campeón. En enero de este año, fue Rublev el que había ganado, en octavos de final del Abierto de Australia (pista dura al aire libre).

- Ausencias y sorpresas -

La igualdad fue la nota dominante en el primer y el tercer set.

En ese último, Rune dejó pasar una grandísima oportunidad. Primero se distanció 3-0 y luego 4-1, cuando tuvo dos bolas de 'break' para haberse puesto 5-1.

Rublev resistió, encadenó tres juegos seguidos ganados y logró aprovechar los nervios de su rival para romperle el servicio, ponerse 6-5 y servir para ganar el partido. Consiguió ponerse con tres bolas de partido y sentenció el torneo en la segunda, que concluyó con un 'ace'.

En total, Rublev ha ganado trece títulos de la ATP. Este año había jugado otra final, de Dubái, pero perdió entonces ante su compatriota Daniil Medvedev.

Novak Djokovic, número uno mundial, era el teórico favorito en esta edición de Montecarlo, pero fue eliminado en octavos de final por el italiano Lorenzo Musetti. El doble vigente campeón, el griego Stefanos Tsitsipas, fue derrotado en cuartos de final por el estadounidense Taylor Fritz.

Los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, ese último once veces campeón en Montecarlo, no participaron este año en el primer gran torneo de la temporada sobre arcilla debido a sendas lesiones.