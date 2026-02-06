Deportes

Róster de la selección de Panamá para el Clásico Mundial 2026 definido

Róster de la selección de Panamá para el Clásico Mundial 2026 definido
Redacción
06 de febrero de 2026

Panamá ya tiene a su equipo para disputar el Clásico Mundial 2026.

La Major League Baseball (MLB), mediante un programa especial emitido en su plataforma MLB Network, reveló el pasado 5 de febrero los róster oficiales de las selecciones que participarán en el máximo torneo de béisbol de selecciones nacionales, que se jugará de se jugará del 5 al 17 de marzo.

La tropa panameña, dirigida por el mánager José Mayorga, está en el Grupo A del torneo, junto a Cuba, Colombia, Canadá y Puerto Rico. La sede del grupo será el estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto.

El roster de Panamá:

Pitchers

Darío Agrazal

Logan Allen

Alberto Baldonado

Jaime Barría

Miguel Cienfuegos

Paolo Espino

Jorge García

Miguel Gómez

James González

Javy Guerra

Kenny Hernández

Ariel Jurado

Humberto Mejía

Abdiel Mendoza

Andy Otero

Erian Rodríguez

Receptores

Miguel Amaya

Leonardo Bernal

Christian Bethancourt (Utility)

Iván Herrera

Infielders

Jonathan Araúz

José Caballero

Johan Camargo

Leo Jiménez

Edmundo Sosa

Rubén Tejada

Jardineros

Enrique Bradfield Jr.

Allen Córdoba

José Ramos

Jhonny Santos

Panamá debuta ante Cuba, el viernes, 6 de marzo - 11:00 am. Luego, choca el sábado, 7 de marzo, ante Puerto Rico - 6:00 pm. Se medirá a Canadá, el 8 de marzo - 6:00 pm, y cierra la fase de grupos ante Colombia, el 9 de marzo - 11:00 am.

El certamen comenzará el 5 de marzo en el Tokyo Dome, en Japón, con China Taipéi y Australia jugando el primer partido. Los otros grupos —ubicados en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico; el Parque Daikin de Houston; y el Parque LoanDepot de Miami— comenzarán a jugar el 6 de marzo.

Cada grupo (Tokio, San Juan, Houston y Miami) cuenta con cinco equipos que juegan todos contra todos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a cuartos de final. Los equipos que avancen de Tokio irán a Miami, y los de San Juan jugarán en Houston.

Los ganadores de los cuartos de final se enfrentarán en Miami para las semifinales y la ronda de campeonato. El campeonato se celebrará el 17 de marzo.

