Roglic participará en la Vuelta pese a su accidente reciente

El ciclista esloveno Primoz Roglic estará en la salida de la Vuelta a España este sábado en Mónaco, menos de un mes después de haber sido golpeado por un coche durante un entrenamiento, anunció el martes su equipo Red Bull-Hansgrohe.

En ausencia del belga Remco Evenepoel, segundo en el Tour de Francia, Roglic, de 36 años y cuatro veces ganador de la Vuelta, ejercerá de líder de la formación, aunque se analizará prudentemente su estado.

"Nuestro primer objetivo será ganar una etapa, e incluso más si se da la oportunidad. El segundo será la clasificación general con Primoz, incluso si hay que ser pragmáticos teniendo en cuenta que su preparación ha sido muy diferente de lo previsto debido a su accidente", declaró Sven Vanthourenhout, director deportivo del equipo.

"Se irá evaluando sobre la marcha".

Ausente en el Tour de Francia, Primoz Roglic fue derribado por un coche a finales de julio. El corredor esloveno no precisó qué lesiones sufrió, pero tuvo que renunciar a la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto.

Sobre el papel, el esloveno no debería ser uno de los candidatos a disputar la victoria final a su compatriota Tadej Pogacar, quien dominó el Tour con mano de hierro hace un mes y que busca enriquecer su palmarés ganando por primera vez la Vuelta a España.

Roglic ganó la Vuelta en 2019, 2020, 2021 y 2024, y cuenta con 15 victorias de etapa.