Rococo fue superior en el hándicap SPI

Cortesía | El caballo Rococo, con la monta del jinete Abdiel Jaén, ganó el hándicap SPI, el pasado domingo, en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.
ML | Rococo, su jinete y propietario en foto oficial de vencedor.
ML | Luis Shirley, dueño de Rococo, recibió trofeo por parte del SPI.
ML | El ejemplar Tomasito.
09 de febrero de 2026

Rococo, un caballo propiedad del Stud Campo Azul y montado por Abdiel Jaén, ganó el hándicap SPI, en el marco del aniversario número 36 del Servicio de Protección Institucional (SPI), por amplia ventaja.

En la pista del Hipódromo Presidente Remón, no pasaron ni 100 metros, tras darse la partida para que el pupilo de Luis Shirley, hijo de Volatile y entrenado por Alberto Paz Rodríguez, tomara la punta y nunca la soltó. Sus enemigos cercanos intentaron hacerle presión, pero al final este enorme alazán de 4 años, que el año pasado solo obtuvo dos victorias en cuatro salidas a la pista sacó su casta para aplastarlos. Rococo, que devolvió $2.40 a ganador, fue escoltado por Cadena Perpetua que le arrancó la segunda posición a Eagle in Charge en la meta.

Le correspondió al comisionado Armando King entregar el trofeo del triunfo al propietario de Rococo, Luis Shirley, quien felicitó a todos los miembros del Servicio de Protección Institucional y jocosamente les dijo: “Y si no ganaron con el caballo Rococo es porque no quisieron”.

Los parciales del evento fueron 23,3 los primeros 400 metros, 48,3 los 800 metros y cerrando en 1,14.1 la distancia de 1,200 metros.

Se llevaron el 5 y 6 por “carambola”

Un feliz afortunado se llevó el 5 y 6 por “carambola” el pasado sábado en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

El ganador invirtió un total de $27 dólares en la Agencia La Gran Peña en Santa Ana y cobró $9,255.72 tras ganarse este acumulado en la jornada sabatina.

Las llaves que escogió en su tiquete iniciando en la segunda carrera y cerrando en la séptima fueron: 1,6,7/ 6/ 1,2,5/1,6/2,6/3,4,6

Y se preguntará, ¿porqué por carambola? Lo que sucedió que la meta la cruzó el #3 Barceló, pero inmediatamente se encendió el emblema de reclamo. El jinete y preparador del #7 Infinity King se vio afectado faltando pocos metros para culminar la carrera.

Los comisarios distanciaron a la tercera posición al #3 Barceló y quedó como ganador el #4 Bellingham . Es importante informarle que solo habían ganadores del 5 y 6 con el 2 y 4.

Tomasito se prepara
para el velocidad

ml | El hijo de Tomás Gabriel, Tomasito criado en el Haras San Isidro se ganó su pasaporte para posiblemente participar en el Clásico Heraclio Barletta el próximo 15 de marzo en el Hipódromo Presidente Remón.

Tomasito que se alzó con la victoria en la 8va.

Carrera sabatina, tuvo la conducción de Jimmy Carrión y totalizó 1,07.2 los 1,100 metros.

El mimando del Stud Dani Sam solo espera ser inscrito este próximo 5 de marzo en la mejor prueba clásica de este primer trimestre del 2026 por premio de $30 mil y solo podrán ser inscritos ejemplares nacionales de 3 años y más edad.

Los posibles inscritos para esta prueba podrían estar por mencionar Spectacular Winner, El Experto, Royal Smile, Nevado, Second Son, entre otros.

