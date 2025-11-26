Revelan a rivales mundialistas

La Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF, por sus siglas en inglés) anunció la conformación de los grupos del Campeonato Mundial de Flag Football 2026 (IFAF World Flag 2026).

Con el ranking global actualizado de la IFAF, tanto en la categoría femenina como masculina, se confirmaron las llaves del certamen, que reunirá a 16 equipos de varones y 16 de damas, y se celebrará con el respaldo de la NFL, en Düsseldorf, Alemania, del 13 al 16 de agosto. Panamá, en ambas ramas, quedó ubicada en el grupo D.

El equipo femenino panameño (ranking 12) comparte llave con Canadá (4); Japón (5); y Brasil (15). El grupo A están: México, Italia, Alemania y Eslovenia. El B: EEUU, España, Australia y Nigeria. El C: Gran Bretaña, Austria, Francia y China.

Mientras que la representación masculina canalera (ranking 13) se medirá con Italia (4); Francia (5); y Gran Bretaña (12). El grupo A: EEUU, Australia, Israel y Samoa Americana.

El B: Austria, Japón, Canadá y Nigeria. Y el C: México, Suiza, Alemania y Brasil. “Buscaremos optar por la medalla de oro, pues quedar en el podio de un mundial, de seguro será el camino para estar en Los Angeles 2028 [Juegos Olímpicos]”, comentó Luis Navas García, presidente de la Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP).

Se espera que este mundial forme parte del proceso de clasificación para LA28. El calendario oficial se anunciará durante la preparación del torneo, informó la IFAF. Referente al puesto en el ranking, Navas aseguró que aspirarán a “subir lo más posible”.

Cabe señalar que Panamá es el vigente campeón a nivel centroamericano, en ambas ramas, tras conquistar las medallas de oro en octubre pasado durante los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.