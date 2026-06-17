Deportes

Resultados del martes en el torneo WTA de Berlín

Resultados del martes en el torneo WTA de Berlín
La tenista checa Karolina Muchova se mide en la primera ronda del torneo de Berlín a la china Zhang Shuai el 16 de junio de 2026 Tobias Schwarz
AFP
17 de junio de 2026

Resultados del martes en el torneo WTA 500 de Berlín (Alemania), que se disputa sobre césped:

. Individual femenino - Primera ronda:

Katerina Siniakova (CZE) derrotó a Rebeka Masarova (SUI) 6-2, 6-4

Madison Keys (USA) a Wang Xinyu (CHN) 7-6 (7/3), 6-1

Karolina Muchova (CZE/N.7) a Zhang Shuai (CHN) 6-1, 6-3

Linda Noskova (CZE/N.8) a Renata Zarazúa (MEX) 6-1, 6-4

Diane Parry (FRA) a Clara Tauson (DEN) 6-3, 6-4

Paula Badosa (ESP) a Suzan Lamens (NED) 6-3, 6-2

Elina Svitolina (UKR/N.6) a Anna Kalinskaya (RUS) 6-1, 4-1 y abandono

Eva Lys (GER) a Magdalena Frech (POL) 7-6 (9/7), 6-3

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