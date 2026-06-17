Deportes

Resultados del martes en el torneo ATP de Queen's

Resultados del martes en el torneo ATP de Queen's
El tenista español Alejandro Davidovich (drcha.) estrecha la mano del británico Cameron Norrie tras derrotarlo en la primera ronda del torneo de Queen's, en Londres, el 16 de junio de 2026 Henry Nicholls
AFP
17 de junio de 2026

Resultados del martes en el torneo ATP 500 de Queen's (Reino Unido), que se disputa sobre césped:

. Individual masculino - Primera ronda:

Alex De Miñaur (AUS/N.1) derrotó a Gabriel Diallo (CAN) 7-6 (10/8), 6-3

Brandon Nakashima (USA) a Marton Fucsovics (HUN) 6-3, 6-3

Ignacio Buse (PER) a Marcos Giron (USA) 3-6, 7-5, 7-6 (10/8)

Adrian Mannarino (FRA) a Jakub Mensik (CZE/N.3) 5-7, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)

Arthur Fery (GBR) a Toby Samuel (GBR) 6-0, 6-2

Jenson Brooksby (USA) a Martin Damm Jr. (USA) 6-4, 3-6, 6-3

Francisco Cerúndolo (ARG/N.7) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 6-7 (5/7), 6-2

Corentin Moutet (FRA) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/5)

Alejandro Davidovich (ESP/N.4) a Cameron Norrie (GBR) 7-6 (8/6), 6-2

Hamad Medjedovic (SRB) a Arthur Rinderknech (FRA/N.6) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Ugo Humbert (FRA) a Marin Cilic (CRO) 7-5, 6-3

Rinky Hijikata (AUS) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-2, 6-4

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