Deportes

Resultados del lunes en el ATP 250 de Eastbourne

Resultados del lunes en el ATP 250 de Eastbourne
El tenista británico Jack Draper saluda tras vencer al estadounidense Marcos Giron en la primera ronda del torneo de Eastbourne, en el sur de Inglaterra, el 22 de junio de 2026 Glyn Kirk
AFP
23 de junio de 2026

Resultados del lunes en el ATP 250 de Eastbourne, que se disputa sobre césped en la ciudad inglesa:

. Individual masculino - Primera ronda:

Jan Choinski (GBR) a Alexei Popyrin (AUS) 1-6, 6-2, 6-2

Zizou Bergs (BEL) a Jaume Munar (ESP/N.7) 6-2, 6-4

Juan Manuel Cerúndolo (ARG/N.8) a Raphaël Collignon (BEL) 6-4, 4-6, 7-6 (7/5)

Jack Draper (GBR) a Marcos Giron (USA/N.5) 6-4, 7-6 (7/5)

Jack Pinnington Jones (GBR) a Marco Trungelliti (ARG) 5-7, 6-3, 7-5

Gabriel Diallo (CAN) a Terence Atmane (FRA) 6-7 (7/9), 6-4, 7-5

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR