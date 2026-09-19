República Checa elimina a EEUU de la Copa Davis

Jiri Lehecka dio a República Checa el punto decisivo en la eliminatoria (3-2) frente a Estados Unidos este sábado en Praga y clasificó a su país a las Finales de la Copa Davis.

El tenista checo, número 24 de la ATP, derrotó por 6-3 y 7-5 a Learner Tien, dueño del escalón 13 del ranking mundial, ante el júbilo de los aficionados checos.

Tras acabar igualados la jornada del viernes, el equipo estadounidense se impuso en el dobles y quedó a un solo punto de obtener el boleto para las finales.

Pero en el cuarto punto de la eliminatoria Ben Shelton, el número uno estadounidense y reciente finalista del US Open, perdió ante Jakub Mensik en tres sets, por 5-7, 6-4 y 6-3.

"La Copa Davis requiere trabajo en equipo. No habría podido jugar el último partido si el resto del equipo no hubiera trabajado como lo hizo", destacó Lehecka.

Estados Unidos, el equipo que más veces ha ganado la Copa Davis (32), tendrá que seguir esperando para tratar de volver a levantar la Ensaladera, algo que no sucede desde 2007.

- Chile y Ecuador, contra las cuerdas -

Además de República Checa, Austria y Corea del Sur clasificaron a las Finales tras imponerse este sábado en sus eliminatorias por 3-1 a Bélgica e India, respectivamente.

Las tres selecciones se unen a Italia, vigente campeona del torneo, en la cita con los ocho mejores equipos que se disputará en Bolonia del 24 al 29 de noviembre.

En una de las eliminatorias que comenzó este sábado, España se colocó 2-0 por delante de Chile, en Santiago.

Daniel Mérida superó a Alejandro Tabilo por 5-7, 6-3 y 6-3. En el segundo punto, el joven Rafael Jódar, de 20 años y N.14 de la ATP, no dio opción a Cristian Garín, al que derrotó en apenas una hora por 6-0 y 6-2.

El domingo se disputará el punto de dobles y si fueran necesarios los dos partidos de individuales restantes.

"Intenté hacer mi juego, estoy contento por como ha ido, pero la eliminatoria no está terminada. Hay que cerrarlo mañana", afirmó Jódar tras su debut en el certamen.

Si Chile tiene muy complicado llegar a Bolonia, el otro equipo sudamericano que busca el pase a las finales, Ecuador, pierde también por 2-0 ante Gran Bretaña.

El domingo tendrá la complicada misión de tener que ganar los tres puntos para voltear la llave.

Andrés Andrade y Álvaro Guillén Meza perdieron sus partidos frente a Toby Samuel y Arthur Fery.

- Brasil vuelve a la élite -

Brasil, por su parte, aseguró su regreso a las clasificaciones para las Finales de 2027 al imponerse por 3-0 a Suiza en Rio de Janeiro.

La joya brasileña João Fonseca, en su reaparición tras la lesión que lo apartó del US Open, y Gustavo Heide ganaron el viernes sus respectivos partidos individuales y pusieron a Brasil 2-0 en la serie.

Este sábado, la pareja formada por Rafa Matos y Orlando Luz sentenció la eliminatoria al derrotar por 7-6 (7/1) y 6-2 a Jakub Paul y Dominic Stricker.

Argentina, en tanto, empezó con pie derecho y va 2-0 por delante de Turquía.

Este domingo Guido Andreozzi y Andrés Molteni pueden asegurar el regreso a la fase clasificatoria para las Finales del próximo año cuando disputen el partido de dobles ante Arda Azkara y Tuncay Duran.

Si fuera necesario, Francisco Cerúndolo se medirá con Mert Alkaya y Thiago Tirante con Yanki Erel en los dos últimos individuales.

Perú aventaja 2-1 a Paraguay. Ignacio Buse y Daniel Vallejo disputaban el cuarto punto de la serie a la espera del posible quinto duelo entre el peruano Juan Pablo Varillas y el paraguayo José Escurra.

Colombia se despidió de sus opciones tras caer en su serie 4-0 ante Países Bajos.

- Eliminatorias clasificatorias a las Finales de Copa Davis:

. Austria gana 3-1 a Bélgica CLASIFICADA

. Corea del Sur 3-1 a India CLASIFICADA

. República Checa 3-2 Estados Unidos CLASIFICADA

. Canadá 2-1 Francia (en juego)

. Chile 0-2 España (en juego)

. Alemania 1-1 Croacia (en juego)

. Gran Bretaña 2-0 Ecuador (en juego)