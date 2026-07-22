Relanzan el “Pitch, Hit & Run” con una gira nacional buscando a los más talentosos

Enfocados en buscar a los futuros peloteros del país cuyos fuertes sean los tres fundamentos del béisbol: lanzar, batear y correr, fue relanzado el “Pitch, Hit & Run”, un programa de Major League Baseball (MLB), que incentiva el semillero nacional del béisbol.

Esta mañana, en el estadio Andy Alonso, en Parque Lefevre, Ciudad de Panamá, se realizó el acto inaugural de la edición 2026 de esta iniciativa con unos 250 niños y niñas, acompañados en las gradas por familiares y amigos, además de expeloteros y exGrandes Ligas.

El programa tuvo una pausa de varios años, pero este 2026, con el respaldo de MLB, Caja de Ahorros, el Despacho de la Primera Dama y Pandeportes, volvió a suelo patrio para contagiar a niños y niñas nacidos del 2014 al 2017 (9 a 12 años), de escuelas, ligas y academias deportivas, para que demuestren sus habilidades en este juego de pelota.

Cada niño (a) compite dentro de su grupo de edad en pruebas de lanzamiento (Pitch), precisión al batear (Hit) y velocidad en carrera (Run).

El evento comprende una gira nacional por las 10 provincias del país, de 12 fechas clasificatorias, que culminará el 22 de agosto, con una final en el Estadio Mariano Rivera, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, en que participarán los 72 mejores prospectos (6 ganadores de cada una de las 12 jornadas). De allí, saldrán los cuatro mejores talentos del país, que, junto con sus acompañantes, ganarán un viaje para disfrutar de un juego de la MLB y recibirán un aporte económico de varios cientos de dólares, depositado en una cuenta de Caja de Ahorros.

En ese sentido, el gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, indicó que entre los premios están becas, viajes a juegos de la MLB (con sus acompañantes), recalcando que “es una gama importante [de incentivos], pero el proceso es lo más relevante, hoy puede ser el punto de inflexión en la forma de que estos niños ven el deporte que les gusta y que pueda ayudarlos a desarrollar en ellos el talento y sean los Grandes Ligas del mañana”.

Por su parte, Joao Texeira, representante de MLB, confirmó que la idea es que sea un evento anual y volver en 2027. “La intención es que podamos realizarlo incluso más temprano en el calendario para ampliar su alcance, y coincida en que los muchachos estén en vacaciones escolares”, afirmó.

Finalizado la primera jornada en el Andy Alonso, la gira continuará por Changuinola (en el estadio Calvin Byron, el 27 de julio), Puerto Armuelles (Glorias Deportivas Baruenses, el 28 de julio), David (Kenny Serración, el 29), Santiago (Omar Torrijos, el 30), Chitré (Claudio Nieto, el 31), Las Tablas (Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández, el 1 de agosto), Aguadulce (José Remón Cantera, el 2), Colón (Mariano Bula, 3), La Chorrera (Justino Salinas, 4), Chepo (Complejo Las Mañanitas, el 5) y Metetí (Estadio Metetí, el día 6), y culminar en la gran final el 22 de agosto en el Estadio Mariano Rivera, en La Chorrera.

Más información en www.cajadeahorros.com.pa/pitch-hit-run-panama-2026