Reina, el alma de la España campeona del mundo, se despide tras 25 años

Pepe Reina, el arquero suplente y alma de la selección española que ganó el Mundial 2010 y las Eurocopas 2008 y 2012, dejará de ser futbolista el viernes. A los 42 años y tras 25 en la élite, en la última jornada de la Serie A.

Su último equipo, el modesto Como, en el que es suplente, recibe al Inter de Milán. El conjunto 'nerazzurro' tiene un punto menos que el Nápoles en el emocionante mano a mano que mantienen por el 'Scudetto'.

"Ha sido mucho más largo de lo que soñé y se me ha hecho tan corto que volvería a vivirlo", escribió Reina en sus redes sociales en la noche del martes para anunciar el final de su carrera como futbolista profesional.

"Me siento orgulloso y tranquilo con cada momento vivido. Los malos porque me enseñaron y los buenos porque me han hecho un tipo extraordinariamente feliz", agregó el que fue portero del Liverpool entre 2005 y 2014.

"Nos vemos pronto, proyectos nuevos vienen y el fútbol corre por mis venas... No entendería esta vida sin él", concluyó.

Formado en el Barcelona, con el que debutó a los 18 años, Reina compitió a lo largo de su carrera en los cuatro principales campeonatos europeos: España, Inglaterra, Italia y Alemania.

"Cierro los ojos y me veo debutando con el Barcelona en Vigo", contó Reina a Movistar+. Tras una temporada en el Barça B, el guardameta madrileño se estrenó con el primer equipo azulgrana el 2 de diciembre de 2000 frente al Celta.

No llegó a consolidarse en el Barça. Se hizo un nombre en el Villarreal, su pasaporte para la Premier League.

A continuación vino el Nápoles (2013-2014 y 2015-2018), con una parada en medio en el Bayern Múnich de Pep Guardiola (2014-2015). Luego el AC Milan (2018-2020) y la Lazio (2020-2022).

- Vacío -

Después, el portero regresó al Villarreal (2022-2024) y la parada final ha sido el Como.

Con el equipo de Cesc Fábregas ha disputado 12 partidos esta temporada entre Serie A y Copa de Italia. "El secreto de todo esto es que amo lo que hago", señaló sobre su longevidad

"Ha habido amagos, momentos de duda. La satisfacción es que quiero que se termine ahora. En verano (boreal) tenía esa espinita, tenía más que ofrecer. No encontraba un proyecto que me ilusionara. Tenía más que ofrecer. Y este año me ha hecho ver que ya estoy vacío. Ya no puedo ofrecerle más al fútbol desde esta posición", explicó Reina.

"En enero ya lo tenía asumido, me veía desgastado mentalmente. En invierno aquí se pasa mucho frío, en enero firmaron a otro portero, asumí otro rol y me vi relegado al banquillo. Entonces hablé con mi mujer y le dije que era el momento, que esta vez iba en serio", añadió.

- Nueva etapa -

Reina continuará ligado al fútbol como técnico en su querido Villarreal. En concreto, dirigirá al juvenil A, donde empezará su andadura la próxima campaña.

"He tenido la suerte de vivir con muchos entrenadores y culturas. Me ha hecho entender mucho el juego. Aprenderé de lo bueno e intentaré no repetir lo menos bueno", dijo

Como suplente de Iker Casillas en la selección española, Reina vistió la elástica de la Roja en 37 ocasiones.

Pero su papel fue fundamental: se convirtió en el alma del vestuario, el imprescindible nexo de unión entre todos los jugadores. Para el aficionado siempre será el animador, micrófono en mano, de aquellas fiestas post-título durante los cuatro años mágicos de la Roja.