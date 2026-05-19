Rehabilitarán 4 piscinas

REDACCIÓN | La Alcaldía de Panamá informó que avanza en el proyecto “Mejoramiento de piscinas en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia”, con una inversión de B/.4.5 millones provenientes de recursos del Impuesto de Inmuebles (IBI), administrados y transferidos a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

El proyecto se encuentra en etapa previa a licitación. La intervención abarca cuatro instalaciones: las piscinas de Villa Cáceres y Alma Osorio, en Betania; la piscina de San Francisco; y la piscina de San Miguel, en Calidonia —todas fuera de operación por deterioro estructural, filtraciones y fallas en sistemas de maquinaria detectados durante inspecciones técnicas realizadas por equipos de la Alcaldía.