Red Bull apuesta por Evenepoel y Lipowitz para el Tour de Francia

La formación ciclista Red Bull Bora Hansgrohe ha optado por una estrategia con dos líderes de fila para el Tour de Francia, con el belga Remco Evenepoel y el alemán Florian Lipowitz, según la convocatoria desvelada el viernes.

La dupla estará acompañada por el australiano Jai Hindley, vencedor en 2022 del Giro, el italiano Mattia Cattaneo, el alemán Nico Denz, el esloveno Jan Tratnik, el neerlandés Tim van Dijke y el belga Maxim Van Gils.

Todos ellos estarán en Barcelona el 4 de julio para el inicio de la Grande Boucle.

Evenepoel y Lipowitz han terminado en tercera posición en el Tour por detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en las dos últimas ediciones, en 2024 el belga y en 2025 el alemán.

"Hoy no se gana el Tour solamente con un corredor excepcional sino con un equipo excepcional. Con Remco y Florian tenemos dos líderes que ya han demostrado que pueden subir al podio del Tour. Sus capacidades complementarias nos ofrecen unas opciones tácticas que podrían ser decisivas", valoró Zak Dempster, director deportivo de Red Bull Bora.