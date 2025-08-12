Rebeca Andrade anuncia que dejará de competir en suelo para cuidar su salud

La gimnasta Rebeca Andrade, mayor medallista olímpica de la historia de Brasil, anunció este martes que dejará de competir en suelo para cuidar su salud con miras a Los Ángeles 2028.

Andrade vivió un momento emblemático cuando ganó la presea de oro en suelo en los Juegos Olímpicos de París 2024, al imponerse en la final de la prueba a la leyenda estadounidense Simone Biles, quien le hizo una reverencia en el podio y la llamó "una reina".

"No voy a hacer más suelo. El suelo es lo que causa más impacto", dijo Andrade este martes en una conferencia en el evento Rio Innovation Week, según declaraciones reseñadas por la prensa brasileña.

"Soy una atleta de 26 años con cinco cirugías de rodilla. Cuando entendemos nuestros límites, es fundamental respetarlos. Sé que les encanta cuando hago ejercicios de suelo, pero aún puedo demostrar mucho en los demás aparatos", expresó la deportista dirigiéndose a su audiencia.

Múltiples lesiones y cirugías de rodilla entre 2015 y 2019 pusieron en peligro su carrera antes de convertirse en una de las mejores gimnastas del mundo.

Andrade ha ganado seis medallas en tres participaciones en Juegos Olímpicos: dos de oro, tres de plata y una de bronce, con lo que superó a los regatistas Robert Scheidt y Torben Grael como los atletas brasileños con más preseas en la máxima cita del deporte.

"Estoy cuidando más mi salud física y mental (...). Eso es crucial para los próximos años, en los que tenemos al menos una Olimpiada más por delante", expresó.

Dejar de hacer suelo "me va a ayudar a seguir por más tiempo", añadió la gimnasta nacida en Guarulhos, Sao Paulo.

Andrade, una de las personalidades más queridas en el gigante latinoamericano, se prepara para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se disputa del 19 al 25 de octubre en Yakarta, Indonesia.

Después de debutar en los Olímpicos de Rio 2016, la paulista brilló en los de Tokio 2020, aplazados hasta 2021 por la pandemia de coronavirus.

Conquistó entonces oro en salto y plata en el all-around, un hito para la gimnasia de Brasil.

La consagración definitiva de Andrade llegó en París 2024, cuando dominó a Biles en la final de suelo y ganó además preseas de plata en el potro y en el all-around y un bronce por equipos.