Reaves podría volver a los Lakers para el tercer juego contra los Rockets

Los Angeles Lakers, que ganan 2-0 a los Houston Rockets en su serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, podrían recuperar a Austin Reaves tras su lesión para el tercer partido de esta llave.

Reaves está de baja por una lesión muscular desde el 4 de abril, un durísimo golpe al final de la temporada para unos Lakers que también vieron al máximo anotador de la liga, Luka Doncic, quedar marginado por una distensión en el tendón de la corva.

Aun así, con el incombustible LeBron James asumiendo el liderato del equipo, los Lakers ganaron los dos primeros partidos en casa en esta serie al mejor de siete de la Conferencia Oeste.

La eliminatoria se traslada a Houston para el tercer juego el viernes y el cuarto el domingo.

Reaves, que promedió de 23,3 puntos por partido en la temporada regular, la mejor marca de su carrera, fue reclasificado a "cuestionable" en el informe de lesiones de los Lakers de la noche del jueves.

Mientras tanto, la estrella de los Rockets, Kevin Durant, pasó a figurar como "cuestionable" por un esguince en el tobillo izquierdo.

Durant, que llegó a Houston procedente de Phoenix en julio como parte de un traspaso bomba que involucró a siete equipos, fue descartado a última hora del primer partido de la postemporada por una contusión en la rodilla.

Volvió para el segundo encuentro ante los Lakers, pero tuvo problemas en la segunda mitad: solo anotó tres de sus 23 puntos después del descanso y terminó con nueve pérdidas de balón, acosado constantemente por la doble marca de los locales.

Esta serie se presentó como la renovación de la rivalidad entre LeBron y KD, que se remonta a 2008 e incluye tres duelos en las Finales de la NBA.