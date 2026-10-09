Raúl Fernández sorprende a los favoritos de MotoGP en Indonesia

El español Raúl Fernández, con una Aprilia, sorprendió a los favoritos al ser el piloto más rápido en los primeros ensayos clasificatorios para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, este viernes en el circuito de Mandalika.El piloto madrileño de 25 años, que ocupa la 7ª plaza en la clasificación del Mundial de MotoGP, estableció además un nuevo récord en el circuito de Mandalika, con un crono de 1:28.725.El italiano Marco Bezzecchi, que con su Aprilia había sido el más rápido en los primeros entrenamientos, quedó segundo a poco más de dos décimas de Fernández.El dominio de Aprilia en el trazado indonesio quedó patente con el tercer puesto de Jorge Martín, actual líder del campeonato, mientras que su compatriota Marc Márquez (Ducati), que está dos puntos por detrás, sólo pudo ser séptimo, a siete décimas del mejor tiempo.Los diez mejores tiempos se meten directamente para la sesión de calificación que determinará la parrilla de salida del Gran Premio, mientras que el resto tendrá que pasar por una repesca y sólo los dos mejores podrán luchar por la pole position.. Resultados de la 2ª tanda de entrenamientos libres del GP de Indonesia de MotoGP:1. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 1:28.725 (C)2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) a 0.219 (C)3. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 0.481 (C)4. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 0.669 (C)5. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 0.701 (C)6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.705 (C)7. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 0.833 (C)8. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 0.847 (C)9. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.968 (C)10. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 1.061 (C)11. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1.15112. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 1.15813. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 1.22914. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 1.31215. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 1.42616. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing) 1.42717. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 1.52218. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 1.58919. Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU) 1.67620. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 1.94121. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 1.94322. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 2.630./bds/mcd/avl