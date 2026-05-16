Rahm entra al domingo decisivo entre cinco líderes del Campeonato de la PGA

Jon Rahm and Ludvig Aberg compartían el sábado el liderato del Campeonato de la PGA junto a otros tres jugadores, preparando el escenario para una definición abierta y cargada de figuras en Aronimink.

El español Rahm, campeón del Abierto de Estados Unidos de 2021 y del Masters de 2023, firmó una ronda de 67 golpes, tres bajo par, para quedar con un acumulado de 206 impactos, cuatro bajo par.

El sueco Aberg, el alemán Matti Schmid y el canadiense Nick Taylor entregaron tarjetas de 65 golpes, mientras que el inglés Aaron Rai también terminó con 206 tras cerrar con bogey.

El estadounidense Alex Smalley, colíder tras la primera ronda, hizo birdie en el hoyo 15 para asumir momentáneamente el liderato absoluto con cinco bajo par.

El número dos del mundo, el norirlandés Rory McIlroy, ganador del Masters el mes pasado, y los también campeones de Majors Patrick Reed y Xander Schauffele quedaban a un golpe, con 207.

"Algunas posiciones de bandera son un poco más generosas, pero todavía hay otras bastante complicadas", dijo McIlroy. "Seguimos aprendiendo sobre el campo y sintiéndonos más cómodos".

Había 41 jugadores con par de campo o mejor, todos a cuatro golpes del liderato. De ellos, 21 estaban a solo dos impactos, lo que representaría un récord en un Major.

"No me sorprende demasiado", dijo Rahm sobre lo apretado del tablero. "Es un campo extremadamente difícil y tienes que jugar un golf realmente bueno para darte una oportunidad".

El número uno del mundo y campeón defensor, Scottie Scheffler, entregó una tarjeta de 71 golpes para quedar con 209, apenas tres impactos detrás.

La jornada del sábado en Aronimink tuvo constantes cambios en la cima, después de dos rondas marcadas por fuertes vientos y exigentes posiciones de bandera que habían mantenido agrupados a los líderes.

Rahm, que busca convertirse en el primer español en ganar el Campeonato de la PGA, embocó putts para birdie de 22 pies en el hoyo 1 y de 30 pies en el par 3 del hoyo 5.

"Fue una ronda fantástica y estoy encantado de estar en una buena posición para mañana", afirmó Rahm.

El español conquistó los dos últimos títulos de la temporada de LIV Golf y este año suma dos victorias y tres segundos puestos.

Rai, quien logró birdies en seis de los primeros 11 hoyos, aspira a convertirse en el primer inglés en conquistar el Campeonato de la PGA desde Jim Barnes en 1919.

"Es increíble estar en esta posición. He jugado un golf realmente bueno para llegar aquí", dijo Rai. "Pero todavía queda muchísimo camino y mañana muchas cosas pueden cambiar".

McIlroy firmó un 66 con seis birdies en los primeros 13 hoyos y un bogey en el par 3 del 17.

"Siento que hice lo suficiente como para pensar que tengo una oportunidad de cara a mañana", dijo McIlroy.

Taylor, quien no había superado el corte en 11 de sus últimas 14 apariciones en Majors, completó una ronda sin bogeys.

"Hacer una ronda sin bogeys aquí no es nada fácil, así que estoy orgulloso de eso", afirmó Taylor.

Schmid, que disputa su primer Campeonato de la PGA en apenas su quinta participación en un Major, aseguró que no le preocupa compartir protagonismo con tantas figuras.

"Definitivamente no soy el centro de atención, pero debo concentrarme en mí mismo", dijo Schmid.

La PGA de Estados Unidos anunció el sábado una bolsa récord de premios de 20,5 millones de dólares, 1,5 millones más que el año pasado.

El ganador recibirá 3,69 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 2,214 millones.